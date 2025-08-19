English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Rains News Updates: मुंबईला पहाटेपासूनच पावसाने झोडपलं असून शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याचं पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 19, 2025, 11:37 AM IST
मिठी धोक्याच्या पातळीवर, चौपाट्या बंद; रस्त्यांवर ट्रॅफिक तर लोकल...; पावसाने मुंबईची वाट लावली
मुंबईतील परिस्थितीने चिंता वाढवली (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Rains Latest Updates: मुंबईमध्ये पावसाने जोर धरला असून पहाटेपासूनच देशाच्या आर्थिक राजधानीला पावसाने झोडपून काढलं आहे. सकाळपासून मुंबईला सूर्याचंही दर्शन झालेलं नसून जोरदार पावसामुळे लोकल ट्रेनच्या वाहतुकीलाही मोठा फटका बसला आहे. असं असतानाच आता मुंबईतून वाहणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या नद्यांपैकी एक असलेल्या मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर दुसरीकडे भांडूप आणि विक्रोळीमध्ये दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेत महापालिकेने स्थानिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे.

मिठीने धोक्याची पातळी ओलांडली

मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. मिठी नदीतील पाणी पातळीने चार पूर्णांक सात मीटर इतका स्तर गाठला आहे. पोलिसांनी आजूबाजूच्या वसाहतीमध्ये स्पीकर लावून नागरिकांना सतर्क केले आहे.

ट्रेन अन् रस्ते वाहतुकीला फटका

पावसामुळे लोकल ट्रेन्सबरोबरच रस्ते वाहतूक धीम्या गतीने होत आहे. पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल 15 ते 20 मिनिटे उशिराने धावत आहेत. मध्य रेल्वेच्या घाटकोपर, विद्याविहार, कुर्ला शीव, माटुंगा स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळावर पाणी भरल्याने वाहतूक धीम्या गतीने सुरु आहे. हार्बर मार्गावरील कुर्ला, टिळक नगर, गोवंडी स्थानकादरम्यान पाणी साचल्याने 20 ते 25 मिनिटे उशिराने लोकल धावत आहेत. पश्चिम रेल्वे मार्गावर माहीम, माटुंगा रोड येथे पाऊसाचे पाणी भरल्याने लोकल कासव गतीने. ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ईस्टर्न फ्री वे आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

चौपट्या बंद

पावसाचा वाढता जोर लक्षात घेत मुंबईतील सर्व चौपाट्या पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. चौपाट्यांवर सामान्य लोकांना येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मुंबईतील जुहू बीच, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, गोराई बीच हे सर्व ठिकाणे रिकामी करण्यात आली आहेत. मरीन ड्राइव्ह, वरळी सी फेस, वांद्रे कार्टर रोड, मध आयलंड यासारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर लोकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उंच भरती आणि मुसळधार पावसाच्या धोक्यामुळे खबरदारीची पावले उचलण्यात आली आहेत. 

आजच्या भरतीच्या वेळा
कमी भरती
1:58 AM (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
1.01 मी (3.31 फूट)

उच्च भरती
सकाळी 9.17 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
3.74 मी (12.27 फूट)

कमी भरती
दुपारी 3.29 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
2.2 मी (7.22 फूट)

उच्च भरती
रात्री 8.36 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
3.16 मी (10.37 फूट)

मुंबईत सर्वाधिक पाऊस कुठे पडला?

मुंबईत आज 19 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत (4 तास) सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली ठिकाणे खालीलप्रमाणे:
 
(पावसाची नोंद मिलिमीटरमध्ये)

पश्चिम उपनगरे
1) चिंचोली अग्निशमन केंद्र - 107
2) वर्सोवा उदंचन केंद्र - 106 
3) दिंडोशी वसाहत महानगरपालिका शाळा - 98
4)  सुपारी टॅंक महानगरपालिका शाळा, वांद्रे - 95
5) कांदिवली अग्निशमन केंद्र - 92

शहर
1) फॉर्सबेरी जलाशय, एफ दक्षिण कार्यालय - 109
2) पर्जन्य जलवाहिन्या कार्यशाळा, दादर - 103
3) बी नाडकर्णी महानगरपालिका शाळा, वडाळा - 99
4) नायर रूग्णालय - 94
5) सीआयडीएम, परळ - 89

पूर्व उपनगरे 
1) मुलुंड अग्निशमन केंद्र - 100
2)  गव्हाणपाडा अग्निशमन केंद्र - 95
3) विना नगर महानगरपालिका शाळा - 93
4) चेंबूर अग्निशमन केंद्र - 90
5) इमारत प्रस्ताव कार्यालय, विक्रोळी - 87

FAQ

मुंबईत सध्या पावसाची परिस्थिती कशी आहे?
मुंबईत काल रात्रीपासून जोरदार पाऊस कोसळत आहे. भारतीय हवामान खात्याने (IMD) 19 ऑगस्टसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. पहाटेपासून मुसळधार पाऊस पडत असून, सूर्यदर्शन झालेले नाही, ज्यामुळे लोकल ट्रेन आणि रस्ते वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

मिठी नदीच्या पाण्याच्या पातळीबाबत काय माहिती आहे?
मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे, आणि पाण्याची पातळी 4.07 मीटरपर्यंत पोहोचली आहे (धोक्याची पातळी 4 मीटर). यामुळे BMC आणि पोलिसांनी आजूबाजूच्या वसाहतींमध्ये स्पीकरद्वारे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे, आणि भांडूप व विक्रोळी येथील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.

मुंबईतील लोकल ट्रेन सेवांवर काय परिणाम झाला आहे?

पावसामुळे रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने लोकल ट्रेनच्या वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे:  

मध्य रेल्वे: घाटकोपर, विद्याविहार, कुर्ला, शीव, आणि माटुंगा स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्याने ट्रेन 15-20 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.  

हार्बर लाईन: कुर्ला, टिळक नगर, आणि गोवंडी स्थानकांदरम्यान पाणी साचल्याने ट्रेन 20-25 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.  

पश्चिम रेल्वे: माहीम आणि माटुंगा रोड येथे पाणी साचल्याने ट्रेन कासवगतीने धावत आहेत.

