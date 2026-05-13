/धो धो पावसातही मुंबईकर वेळात ऑफिस अन् वेळात घरी! ट्रॅकवर पाणी साचणारच नाही, कारण...; रेल्वेची खास सेटींग

Mumbai Rains Local Train News: मुंबईमधील पावसाळा म्हणजे लोकल ट्रेनला ब्रेक असं जणू काही अलिखित समिकरण झालं आहे. मात्र यंदा असं होणार नाही यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे.
Mumbai Rains Local Train News: पावसाळा येणार म्हटल्यावर मुंबईकरांना सर्वात मोठं टेन्शन असतं तर ऑफिसला वेळेत जाण्याचं आणि तिथून वेळेत घरी पोहचण्याचं. विशेष म्हणजे मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांना तर पावसाळा म्हणजे मोठं आव्हानच असतं. यामागील मुख्य कारण असं की, जोरदार पाऊस झाल्यास रुळावर पाणी साचतं आणि लोकल ट्रेन खोळंबतात. मात्र यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईकरांना सुखद धक्का मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यातील लोकल ट्रेन खोळंब्यावर एक नामी उपाय शोधून काढण्यात आला आहे.
पश्चिम रेल्वेने पावसाळ्यात रेल्वेरुळ पाण्याखाली जाऊन मुंबई लोकलची होणारी रखडपट्टी टाळण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. माटुंगा रोड-माहीम या स्थानकांदरम्यान रुळांची उंची वाढवण्याचे काम रेल्वे प्रशासनाने सुरू केले आहे. अप आणि डाऊन धीम्या, जलद मार्गावरील रुळांचा यात समावेश आहे. उंची वाढवण्यात आल्याने रुळांवर पाणी साचून लोकल रखडण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असल्याचं रेल्वेचं म्हणणं आहे. पावसात लोकल धावती ठेवण्यासंदर्भातील कामांसाठी अभियांत्रिकी विभाग, पूल विभाग, ओव्हरहेड वायर विभाग आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय ठेवण्यात आला आहे.
माटुंगा रोड-माहीम दरम्यानचा उथळ भाग पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. सप्टेंबर 2019 आणि ऑगस्ट 2025 मध्येदेखील मुसळधार पावसामुळे या ठिकाणी संपूर्ण रस्ते आणि रेल्वेरूळ पाण्याखाली गेले होते. त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. यंदा आगामी मान्सूनमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना रोखण्यासाठी परिसरात नालेसफाईसह पंप उभारणी आणि रुळांची उंची वाढवण्यात येत आहे.
माटुंगा रोड ते माहीम दरम्यान पाण्याचा निचरा वेगाने होण्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्थेची सफाई करण्यात आतापासूनच सुरुवात झाली आहे. त्याचबरोबर रुळांची उंची वाढवण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. अप आणि डाऊन धीम्या आणि जलद अशा चार मार्गिकांसह स्टेबलिंग मार्गिका अर्थात लोकल उभ्या करण्याच्या मार्गिकांचीदेखील उंची वाढवण्यात येत आहे. साधारणपणे 150 ते 300 मिलिमीटरपर्यंत रेल्वेरुळांची उंची वाढवण्याचे नियोजन आहे. सद्यस्थितीत काही ठिकाणी 50 ते 150 मिलिमीटरपर्यंत उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे पावसाळा सुरू होण्याच्या आत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याचबरोबर फलाटांची उंची वाढवण्याची कामेदेखील सुरू आहेत, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुळांची उंची वाढवण्यात आल्याने रेल्वेरूळ पाण्याखाली जाण्याची समस्या कमी होणार आहे. मुसळधार मान्सूनसाठी वर्षभर रेल्वेची तयारी सुरू असते. पश्चिम रेल्वेने केलेल्या कामांमुळे गेल्या दोन वर्षांत पाणी साचून रेल्वेसेवा बंद पडल्याची घटना घडली नाही. यावर्षी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासह नालेसफाई आणि रुळांची उंची वाढवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यंदाही पावसाळ्यात विनाव्यत्यय लोकल वाहतूक सुरू ठेवण्याचा पश्चिम रेल्वेचा प्रयत्न आहे.