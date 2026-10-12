/आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या... गंभीर कलमांअंतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा दाखल; या कलमांअंतर्गत किती शिक्षा होऊ शकते?

शिवाजी पार्क परिसरात रविवारी झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या वेळी तरुण आंदोलकांना पोलिसांच्या तावडीतून सोडण्यासाठी आंदोलन करणं ठाकरे बंधुंना महागात पडलं आहे. या प्रकरणामध्ये आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला आहे. एकूण 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून अंजली दमानिया यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
काल शिवाजी पार्क परिसरात आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. आंदोलनकर्त्यांना सोडवण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे मैदानात उतरले होते. आदित्य आणि अमित यांच्यासोबतच ठाकरेंच्या शिवसेनेचे काही नेते कार्यकर्ते आणि मनसैनिकही पोलिसांना विरोध करत होते. यावेळी दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी बाचाबाची झाली. या प्रकरणात आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरेंसहीत मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते वरुण सरदेसाई, महेश सावंत यांच्यासह 25 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांवर भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच बीएनएसअंतर्गत 189(2), 37(1), 37(3), 135 कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांवर लावण्यात आलेले कलमं नेमकी कशासंदर्भात आहेत आणि त्याअंतर्गत काय शिक्षा होऊ शकते ते पाहूयात...
हे पूर्वीच्या आयपीसी (IPC) कलम 143 शी मिळतंजुळतं कलम आहे. जेव्हा 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक कायदा हातात घेण्यासाठी किंवा पोलिसांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीर हेतूने एकत्र येतात, तेव्हा हे कलम लावले जाते. या कलमाअंतर्गत 6 महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, किंवा आर्थिक दंड, किंवा या दोन्हीही शिक्षांची तरतूद आहे. या गुन्हा जामीनपात्र आहे.
जेव्हा शहरात किंवा एखाद्या भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकारी जमावबंदी लागू करतात, तेव्हा हे कलम वापरले जाते. कलम 37(1) अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्रे, लाठ्या, तलवारी किंवा हिंसा घडवू शकणाऱ्या वस्तू बाळगण्यास, तसेच चिथावणीखोर भाषणे किंवा घोषणा देण्यास मनाई आहे. तर कलम 37(3) अंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी सभा घेणे, मोर्चे काढणे, मिरवणुका काढणे किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमण्यास बंदी असते. हे नियम मोडल्याप्रकरणाही ठाकरे बंधू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वर नमूद केलेल्या कलम 37(1) किंवा 37(3) अंतर्गत प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक (मनाई) आदेशांचे जर कोणी जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले तर कलम 135 अन्वये गुन्हा नोंदवून थेट शिक्षा दिली जाते. उदाहरणच द्यायचं झालं तर परवानगी नसताना मोर्चा काढणे किंवा जमाव जमवणे अशा गोष्टींसाठी हे कलम आहे. 4 महिने ते कमाल 1 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि सोबत आर्थिक दंड अशी या कलमाअंतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र मानला जातो, परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेत परिस्थितीनुसार जामीन मिळू शकतो.