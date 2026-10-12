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आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या... गंभीर कलमांअंतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा दाखल; या कलमांअंतर्गत किती शिक्षा होऊ शकते?

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य ठाकरेंबरोबरच राज ठाकरेंचे पुत्र अमित ठाकरेही काल आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या सुटकेसाठी मैदानात उतरल्याचं पाहायला मिळालं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 12:11 PM IST
आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या... गंभीर कलमांअंतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा दाखल; या कलमांअंतर्गत किती शिक्षा होऊ शकते?
Image Credit: शिवाजी पार्क पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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