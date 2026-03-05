English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांनो जपून राहा... ऊन अन् गर्मी दोन्ही वाढणार; हवामान खात्यानं काय इशारा दिलाय पाहिलं का?

Maharashtra: यावेळी फेब्रुवारीपासूनच नागरिकांना उन्हचे चटके बसत असून बुधवारी शहरातील तापमानाने मोठी झेप घेत 38.7 अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला. आता हवामान खात्यानं काय इशारा दिलाय पाहिलं का?

प्रिती वेद | Updated: Mar 5, 2026, 01:48 PM IST
मुंबईकरांनो जपून राहा... ऊन अन् गर्मी दोन्ही वाढणार; हवामान खात्यानं काय इशारा दिलाय पाहिलं का?
(photo Credit- Social Media)

Mumbai Temperature: मुंबईत गेल्या काही दिवसांत उकाडा अचानक वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. बुधवारी शहरातील तापमानाने मोठी झेप घेत 38.7 अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला. त्यामुळे मुंबईकरांना मार्चच्या सुरुवातीलाच कडक उन्हाचा अनुभव येत आहे. हवामानातील या बदलामुळे शहरात उष्ण आणि दमट वातावरण निर्माण झाले असून दिवसभर बाहेर फिरताना नागरिकांना त्रास जाणवत आहे. हवामान खात्याच्या नोंदींनुसार मंगळवारच्या तुलनेत तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पुढील काही दिवसातही उष्णतेचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईत तापमानात मोठी झेप

बुधवारी मुंबईतील कमाल तापमानात अचानक वाढ झाली. मंगळवारी नोंद झालेल्या तापमानाच्या तुलनेत सुमारे 5 अंश सेल्सिअसने पारा वाढला. त्यामुळे शहरात यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले. दिवस चढताच उन्हाचा तडाखा जाणवू लागल्याने अनेक नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत घराबाहेर जाणे टाळले.

कुलाबा आणि सांताक्रूझ केंद्रातील नोंदी

भारतीय हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार मुंबईतील दोन प्रमुख केंद्रांमध्ये तापमान वेगवेगळे नोंदवले गेले. कुलाबा वेधशाळेत बुधवारी 35.7 अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदले गेले. तर सांताक्रूझ वेधशाळेत तापमान थेट 38.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे शहरातील काही भागात उकाडा अधिक तीव्र जाणवला.

मंगळवारच्या तुलनेत मोठी वाढ

मंगळवारी कुलाबा केंद्रात 30 अंश सेल्सिअस तर सांताक्रूझ केंद्रात 33.7 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. मात्र अवघ्या एका दिवसात तापमानात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे हवामानातील बदल स्पष्टपणे जाणवत असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.

फेब्रुवारीतच उन्हाची चाहूल

यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात मुंबईत 35 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले होते. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी कमाल तापमान 36.3 अंश सेल्सिअसपर्यंत गेले होते. त्यामुळे उन्हाळ्याची सुरुवात यंदा लवकर झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

तज्ज्ञांचा तीव्र उन्हाळ्याचा अंदाज

हवामान तज्ज्ञांच्या मते यंदाचा उन्हाळा अधिक तीव्र असण्याची शक्यता आहे. तापमानाचा उच्चांक यंदा मागील काही वर्षांच्या तुलनेत जास्त नोंदवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पुढील 2 ते 3 दिवस उष्णतेची लाट

भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 2 ते 3 दिवस राज्याच्या उत्तरेकडील भागात कमाल तापमानात आणखी 2 ते 3 अंश सेल्सिअस वाढ होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सध्या मुंबईत उष्णतेसोबत दमट वातावरणही जाणवत आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या भागात आर्द्रतेमुळे उकाडा अधिक जाणवत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Mumbai temperatureMumbai HeatwaveMumbai Weather updateIMD Weather ForecastMaharashtra temperature rise

इतर बातम्या

श्रेया घोषालचा मोठा निर्णय: 'चिकनी चमेली'सारख्या...

मनोरंजन