मुंबईकरांनो जपून राहा... ऊन अन् गर्मी दोन्ही वाढणार; हवामान खात्यानं काय इशारा दिलाय पाहिलं का?

Mumbai Temperature: मुंबईत गेल्या काही दिवसांत उकाडा अचानक वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. बुधवारी शहरातील तापमानाने मोठी झेप घेत 38.7 अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला. त्यामुळे मुंबईकरांना मार्चच्या सुरुवातीलाच कडक उन्हाचा अनुभव येत आहे. हवामानातील या बदलामुळे शहरात उष्ण आणि दमट वातावरण निर्माण झाले असून दिवसभर बाहेर फिरताना नागरिकांना त्रास जाणवत आहे. हवामान खात्याच्या नोंदींनुसार मंगळवारच्या तुलनेत तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पुढील काही दिवसातही उष्णतेचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
बुधवारी मुंबईतील कमाल तापमानात अचानक वाढ झाली. मंगळवारी नोंद झालेल्या तापमानाच्या तुलनेत सुमारे 5 अंश सेल्सिअसने पारा वाढला. त्यामुळे शहरात यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले. दिवस चढताच उन्हाचा तडाखा जाणवू लागल्याने अनेक नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत घराबाहेर जाणे टाळले.
भारतीय हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार मुंबईतील दोन प्रमुख केंद्रांमध्ये तापमान वेगवेगळे नोंदवले गेले. कुलाबा वेधशाळेत बुधवारी 35.7 अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदले गेले. तर सांताक्रूझ वेधशाळेत तापमान थेट 38.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे शहरातील काही भागात उकाडा अधिक तीव्र जाणवला.
मंगळवारी कुलाबा केंद्रात 30 अंश सेल्सिअस तर सांताक्रूझ केंद्रात 33.7 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. मात्र अवघ्या एका दिवसात तापमानात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे हवामानातील बदल स्पष्टपणे जाणवत असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
यंदा फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात मुंबईत 35 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले होते. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी रोजी कमाल तापमान 36.3 अंश सेल्सिअसपर्यंत गेले होते. त्यामुळे उन्हाळ्याची सुरुवात यंदा लवकर झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
हवामान तज्ज्ञांच्या मते यंदाचा उन्हाळा अधिक तीव्र असण्याची शक्यता आहे. तापमानाचा उच्चांक यंदा मागील काही वर्षांच्या तुलनेत जास्त नोंदवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 2 ते 3 दिवस राज्याच्या उत्तरेकडील भागात कमाल तापमानात आणखी 2 ते 3 अंश सेल्सिअस वाढ होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
सध्या मुंबईत उष्णतेसोबत दमट वातावरणही जाणवत आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या भागात आर्द्रतेमुळे उकाडा अधिक जाणवत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.