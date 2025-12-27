'भाजपला ठाण्यात शिंदेंचा पराभव करायचाय'; राऊतांचा आणखी एक शाब्दिक धमाका!

Sanjay Raut on Mahapalika Election: उद्धव ठाकरेंचा UBT पक्ष आणि राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांमध्ये अधिकृतरित्या राजकीय युती झालेली असतानाच या युतीत शरद पवार का नाहीत असाही प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. ज्यानंतर या चर्चा पाहता खुद्द ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. ज्यामध्ये त्यांनी पवारांसोबतच्या युतीबाबतही भाष्य केलं.
मुंबईमध्ये शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांना ज्या जागा हव्या होत्या त्यातल्या बहुतेक जागा त्यांना दिल्या असून, आमच्या युतीत काही अडचण या क्षणी दिसत नाही असं राऊतांन स्पष्ट केलं. यावेळी मनसेच्या गोटातल्या काही जागा असून, आम्ही त्याचं समाधान केलं असल्याचंही ते म्हणाले. पक्षामध्ये युतीची समीकरणं होत असताना आपल्या अनेक जागा मनसेला दिल्या ज्या सीटिंग आहेत ज्यामुळं काही कार्यकर्ते नाराज असले तरीही युतीमध्ये या गोष्टी पहाय्या नाहीत असंही राऊत थेट म्हणाले.
पुण्यात राष्ट्रवादीच्या समीकरणांबाबत विचारलं असता, 'मला माहिती नाही, त्यांच्या पक्षात काय चाललंय, त्यावर मी काय बोलणार?' असा प्रतिप्रश्न करत शिवसेना आणि मनसेत चर्चा सुरू असून काँग्रेससोबत आमची चर्चा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मुंबई काँग्रेसच्या भूमिकेवर उजेड टाकत राऊतांनी मुंबई सगळ्यांसाठी वेगळं संस्थान आहे, पण आमच्यासाठी राज्याची राजधानी आहे असं म्हणत मुंबईचं युतीसाठीचं महत्त्वं सांगितलं.
भाजपनं मुंबईची फाळणी केली असं म्हणत मराठी आणि परप्रांतीयांची मुंबई या वादाकडे त्यांनी लक्ष वेधत आपल्यासाठी, शिवसेना- मनसे युतीसाठी ही 'आमची मुंबई' आहे , 'एक मुंबई' आहे यावर जोर दिला. भाजपनं कायम प्रांतवाद, धर्मवादावर निवडणूक लढली, जिंतली. पण, मुळात तुम्हाला बाहेरचे नेते लागतातच का? असं म्हणत त्यांनी भाजपच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीवर बोचरी टीका केली.
ठाण्यात भाजप आणि सेना यांमध्ये सुरु असणारा अंतर्गत वाद आणि 'नमो भारत, नमो ठाणे' असे पोस्टर ठिकठिकाणी लागल्यानं हे मतभेद आता जाहीरपणे मतदारांच्याही समोर येत आहेत. त्याचसंदर्भातील प्रश्न केला असता, 'ठाण्यात महत्व वेगळं आहे, मुळात भाजपला ठाण्यात शिंदेंचा पराभव करायचा आहे, इतकंच मला माहितीये आणि त्या दृष्टीनं भाजपनं तयारी सुरु केलीये. त्यांच्यासाठी लोकसभा विधानसभेचा निकाल आणि गणित वेगळं होतं. त्यामुळं तिथं फक्त भाजप आणि शिवसेना मनसे युती यांच्यातच लढा असेल. आमची तिथं केवळ भाजपशी लढाई असेल', असं म्हणत शिंदेसेनेवर काही न बोलताही राऊतांनी अप्रत्यक्ष टीकाच केली. भाजप बॅनर बटोगे कटेंगे या बॅनरवर, ''कोणी निंदा, कोणी वंदा हाच आमचा धंदा'' ही भाजपची प्रथा आहे या शब्दांत आपल्याच शैलीत तोफ डागली.