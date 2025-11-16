मुंबई ते अलिबाग... 2 तासांचा प्रवास फक्त 10 मिनिटांत; मुंबईजवळ आणखी एक सागरी मार्ग, अंतर डायरेक्ट 50 Km ने कमी होणार

Mumbai To Alibaugh In 10 Min Revas Karanja Bridge : मुंबईते अलिबाग हा सध्या दोन तासांचा प्रवास आहे. मात्र, हाच 2 तासांचा प्रवास फक्त 10 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. मुंबईजवळ आणखी एक सागरी मार्ग बांधला जाणार आहे. मुंबई-एमएमआर प्रदेशात वाहतूक सुलभ करण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा देशातील सर्वात लांब मुंबई ट्रान्सहार्बर सी लिंक ब्रिज उघडल्यानंतर, रायगड जिल्ह्यात किनारी संपर्क वाढवण्याचे काम आता सुरू आहे. धरमतरजवळील खाडीवर रेवस-करंजा पुलाचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे, ज्यामुळे मुंबई ते अलिबाग प्रवास सोपा होणार आहे.
2.04 किमी लांबीचा हा पुल असेल. सुरुवातीला एमएसआरडीसीने 2,079 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सादर केला होता. परंतु कालांतराने त्याची किंमत 42.56 टक्क्यांनी वाढली आहे. पुढील तीन वर्षांत पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 20.04 किमी लांबीच्या या पुलामुळे अंतर 50 किमीने कमी होईल. रायगड जिल्ह्यातील किनारी शहर असलेल्या अलिबागला जाण्यासाठी मुंबईहून नवी मुंबई, पनवेल आणि पेण मार्गे अंदाजे 120 किमी रस्त्याने प्रवास करावा लागतो. रेवस आणि कारंजा दरम्यान 2.04 किमी लांबीच्या समुद्री पुलाच्या बांधकामामुळे, मुंबईहून एमटीएचएल आणि नवाशेवा मार्गे अलिबागचे अंतर जवळजवळ निम्म्याने कमी होणार आहे.
सध्या, रेवस आणि कारंजा दरम्यान सुमारे 70 किमी अंतर पार करण्यासाठी सुमारे दोन तास लागतात. या समुद्री पुलाच्या बांधकामामुळे, रेवसहून करंजा येथे फक्त 10 मिनिटांत पोहोचता येते. सध्या रेवस आणि कारंजा दरम्यान फेरी सेवा चालतात, परंतु त्यामध्ये चारचाकी वाहने बसत नाहीत. पावसाळ्यात, खराब हवामानामुळे फेरी सेवा विस्कळीत होतात.
अलिबाग ते जेएनपीटी दरम्यानचे अंतर 25 किमीने कमी होणार आहे. एकदा समुद्री पूल रेवस आणि कारंजा यांना जोडला की, अलिबागहून जेएनपीटीला सहज पोहोचता येईल. या पुलामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि अलिबागमधील रस्ते अंतर अंदाजे 55 किमीवरून फक्त 30 किमीपर्यंत कमी होईल. याव्यतिरिक्त, नियमित वाहनचालकांना मुंबई आणि अलिबागमधील जड वाहतुकीपासून मुक्तता मिळेल. सध्या, मुंबईहून अलिबागला थेट प्रवास करण्यासाठी रो-रो सेवा उपलब्ध आहेत, परंतु त्या खूप महाग आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील राज्य महामार्ग क्रमांक 4 वर हा चार पदरी पूल बांधला जाईल. 29.50 मीटर रुंदीच्या या पुलावर वाहने ताशी 80 किमी वेगाने प्रवास करू शकतील. त्याच्या दोन्ही बाजूला 1.5 मीटर रुंदीचा पादचाऱ्यांसाठीचा पदपथ देखील असेल. कारंजामध्ये 5.13 किलोमीटर लांबीचा अप्रोच रोड बांधला जाईल, तर रेवसमध्ये 1.17 किलोमीटर लांबीचा रस्ता स्टिल्टवर बांधला जाईल.
FAQ
प्रश्न 1: रेवस-करंजा समुद्री पुलाचे बांधकाम कधी सुरू होणार आहे?
उत्तर: रेवस-करंजा समुद्री पुलाचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे.
प्रश्न 2: हा पुल किती लांबीचा असेल?
उत्तर: हा पुल 2.04 किमी लांबीचा असेल.
प्रश्न 3: या पुलामुळे मुंबई ते अलिबाग प्रवास किती कमी होणार आहे?
उत्तर: या पुलामुळे मुंबई ते अलिबाग प्रवास 2 तासांवरून 10 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.