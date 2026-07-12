मुंबईत बनणार जगातील सर्वात मोठे वॉटर मेट्रो नेटवर्क; ₹60660000000 खर्च, काय असणार खास?

लोकसंख्येच्या बाबतीत मुंबई शहर झपाट्याने वाढतंय. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधादेखील वाढवल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी वॉटर मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे ₹6,066 कोटींच्या खर्चातून 2031 पर्यंत 33 जलमार्गांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईत जगातील सर्वात मोठे वॉटर मेट्रो नेटवर्क उभे राहण्याचा दावा करण्यात येत आहे. समुद्र, खाडी आणि नद्यांचा प्रभावी वापर करून प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
वॉटर मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात एकूण 33 जलमार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. हे मार्ग मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर आणि इतर महत्त्वाच्या भागांना जोडतील. रस्ते आणि रेल्वेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीचा प्रभावी वापर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या नेटवर्कमुळे हजारो प्रवाशांना कमी वेळेत प्रवास करता येईल.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ₹6,066 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून सुरुवातीला जास्त प्रवासी असलेल्या मार्गांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर उर्वरित जलमार्ग विकसित करून संपूर्ण नेटवर्क 2031 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी नवीन टर्मिनल्स, आधुनिक जेट्टी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पात आधुनिक इलेक्ट्रिक व हायब्रिड बोटींचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे इंधनाचा वापर कमी होईल, ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात घट होईल तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत मिळेल. जलवाहतूक ही शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे मुंबईच्या हरित वाहतूक धोरणालाही चालना मिळेल.
वॉटर मेट्रो ही स्वतंत्र सेवा न राहता विद्यमान मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी जोडली जाणार आहे. महत्त्वाच्या स्थानकांवर मल्टिमोडल इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे प्रवाशांना एका तिकिटावर किंवा एकाच प्रवास साखळीत विविध वाहतूक साधनांचा वापर करणे अधिक सोपे होईल.
मुंबईतील अनेक भागांमध्ये रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासासाठी मोठा वेळ लागतो. वॉटर मेट्रो सुरू झाल्यानंतर समुद्री मार्गाने थेट प्रवास करता येणार असल्याने वेळेची मोठी बचत होईल. विशेषतः किनारी भाग, बेट क्षेत्रे आणि खाडी परिसरातील नागरिकांना जलद सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर पर्यटन, व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या नियोजनानुसार 2031 पर्यंत वॉटर मेट्रोचे संपूर्ण जाळे कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, आधुनिक आणि बहुपर्यायी होईल. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.