मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो मार्ग मुंबईतील सर्वात मोठ्या रेल्वे टर्मिनसला जोडणार; कुर्ला, घाटकोपरसह 20 स्टेशन आणि...

मुंबई आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान मेट्रो मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मार्गावर एकूण 20 मेट्रो स्थानके असतील. हा मेट्रो मार्ग मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानकांसह  मुंबईतील सर्वात मोठ्या रेल्वे टर्मिनसला जोडला जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 30, 2026, 12:14 AM IST
Mumbai To Navi Mumbai Airport Metro Line 8 : मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडले जाणार आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी मिळलाी.  दोन्ही विमानतळांमधील प्रवास सुलभ होणार आहे.  दोन्ही विमानतळांना जोडणाऱ्या या मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी 22,862 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा मेट्रो मार्ग   मुंबईतील सर्वात मोठ्या रेल्वे टर्मिनसला जोडला जाणार आहे. 

या मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळ एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. 35 किलोमीटरचा हा मेट्रो मार्ग आहे. यामध्ये 9.25  किलोमीटर भूमिगत आणि 24.636 किलोमीटर उन्नत मार्ग असतील. या मेट्रो लाईनमध्ये एकूण 20 स्थानके असतील, ज्यामध्ये सहा भूमिगत आणि 14 उन्नत स्थानके असतील. 

असा असेल हा मेट्रो मार्ग 

मेट्रो छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-2 ते घाटकोपर (पूर्व) पर्यंत भूमिगत धावेल. तर, घाटकोपर (पश्चिम) ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-2 पर्यंतचा मार्ग उन्नत असेल. दोन स्थानकांमधील सरासरी अंतर 1.9 किलोमीटर असेल. या मेट्रोसाठी 30.7 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागेल, ज्याची किंमत अंदाजे 388 कोटींच्या आसपास आहे. ही मेट्रो लाईन कुर्ल्यातील लोकमान्य टिळक टर्मिनससह अनेक महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांना जोडणार आहे. यामध्ये इतर तीन मेट्रो लाईन्ससह इंटरचेंज देखील असतील, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळेल.

हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत राबविला जाईल. आर्थिक चौकटीअंतर्गत, राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी 20 टक्के निधी देतील, तर उर्वरित 60 टक्के निधी प्रकल्प राबविणारी खाजगी कंपनी उभारेल. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारचे प्रकल्प साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि अधिकाऱ्यांना काम जलद करण्याचे आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

