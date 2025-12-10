आता हेलिकॉप्टरने मुंबई ते पुणे प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत; किंमत किती?

Mumbai To Pune In 30 Minutes: मुंबई ते पुणे प्रवास रस्तेमार्गे करायचा झाल्यास दोन ते अडीच तासांचा कालावधी लागतो. इतकंच नव्हे विमानाने मुंबई-पुणे तिकीटही महागले आहे. हेलिकॉप्टरमुळं मात्र तुम्ही अर्धा तासात मुंबई ते पुणे हे अंतर कापू शकता. ही सेवा मुंबईतील विमान कंपनी फ्लायो इंडियाने आणली आहे. परवडणाऱ्या दरात ही कंपनी सेवा देत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील वाहतूक टाळण्यासाठी ही सेवा खूपच फायदेशीर असल्याचे त्यात म्हणण्यात आले आहे.
या सेवेसाठी वापरले जाणारे हेलिकॉप्टर एअरबस एच१२५ आहे. एकल-इंजिन असलेले हेलिकॉप्टर ज्यामध्ये एक पायलट आणि सहा प्रवाशांची आसन क्षमता आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीतही त्यातून सुरळीत प्रवास होणार आहे. तसंच, हे हेलिकॉप्टर एच125 मार्गासाठी योग्य मानले जाते. फ्लायो इंडियाकडून दोन शहरांतील प्रवास करणारे वाहतूक साधन म्हणून प्रचार करण्यात येत आहे.
फ्लायो इंडियाकडून एक व्हिडिओ जारी करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत हेलिकॉप्टर जमिनीवर उभे असल्याचे दिसतेय आणि प्रवाशांसाठी दरवाजा उघडतो. काही क्षणांतच हेलिकॉप्टर उड्डाण घेते. उड्डाणानंतर हेलिकॉप्टरमधून मोकळ्या मैदानांचे, वळणदार रस्त्यांचे आणि खाली असलेल्या गजबजलेल्या महानगराचे विहंगम दृश्य दिसते. समुद्रकिनारा आणि उंच गगनचुंबी इमारती दिसत आहेत. शहरांचे सौंदर्य पाहता येतेय. अवघ्या काही तासांतच प्रवासी त्यांच्या इ्च्छित स्थळी पोहोचतात.
16 नोव्हेंबर रोजी शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडिओने 3 मिलियन व्ह्यू मिळाले आहेत. तर, अनेकांनी कमेंटदेखील केल्या आहेत. अनेक युजर्सनी याची किंमत, बुकिंग प्रोसेस आणि इतर माहिती विचारली आहे. एका युजरने म्हटलं आहे की, फुड मॉलजवळ थांबेल का? तर एकाने किती प्राइज असेल असे विचारले. त्यावर एकाने कमेंट करत म्हटलं आहे की या हेलिकॉप्टरचे बुकिंग किंमत 3,200 इतकी आहे. तर एकाने कमेंट करत म्हटलंय की प्रति व्यक्ती 15,000 रुपये आहे. मात्र अद्याप अधिकृतरित्या हेलिकॉप्टर राइडची बुकिंग किंमत समोर आलेली नाही.
