मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत! तुमचं शहर हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉरवर आहे का?

High-Speed Diamond Corridor : मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत आणि अमरावती ते हैदराबाद 70 मिनिटांत, हे तुम्हाला खरं वाटतं नसेल. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार आहे. हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉरमुळे हे शक्य होणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 08:42 PM IST
मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत! (AI PHOTO)

High-Speed Diamond Corridor :  भारतात विमान, रेल्वे आणि बसमध्ये प्रवास करण्याची संख्या खूप आहे. कमी वेळेत सर्वात लवकर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पोहोचण्यासाठी विमान हा उत्तम पर्याय मानला जातो. पण आता मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत आणि अमरावती ते हैदराबाद 70 मिनिटांत तुम्ही भविष्यात गाठू शकणार आहे. हे स्वप्न नाही, तर हे प्रत्यक्षात येणार आहे, केंद्र सरकारच्या हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रमुख शहरांना हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कने जोडणाऱ्या कॉरिडॉरचा आराखडा सादर केला. त्यात अनेक प्रमुख शहरांना जोडण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमध्ये हैदराबाद, बंगळूर, चेन्नई, अमरावती, पुणे आणि मुंबई यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक शहरांना जोडण्यात येणार आहे. यासाठी तुम्हाला कमी वेळ लागणार आहे, हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. 

हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ खूप जास्त कमी होणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, अमरावती ते चेन्नई 112 मिनिटांवर, चेन्नई ते बंगळूरु 73 मिनिटांवर, हैदराबादहून पुण्याचा प्रवास 1 तास 55 मिनिटांवर येणार आहे. तसंच हैदराबादहून बंगळूरुला प्रवास  2 तास 8 मिनिटांत तुम्ही पोहोचणार आहात. 

हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर प्रवासाचा वेळ
मुंबई – पुणे  48 मिनट
पुणे – हैदराबाद 1 तास 55 मिनट
हैदराबाद – बंगळुरू 2 तास
हैदराबाद – चेन्नई  2 तास 55 मिनट
चेन्नई – बंगळुरू 1 तास 13 मिनट
दिल्ली – वाराणसी 3 तास 50 मिनट
वाराणसी – सिलीगुडी 2 सात 55 मिनट

 

हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर असं नाव का?

हे संपूर्ण नेटवर्क हिऱ्याच्या आकारात तयार होणार आहे म्हणून याचं नाव "हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर" असे ठेवण्यात आलंय. या कॉरिडॉरमुळे केवळ शहरांमधील अंतर कमी तर होणार आहे, शिवाय महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील आर्थिक घडामोडींना गती मिळणार आहे. या कॉरिडॉरच्या जलद कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यवसायांना फायदा तर होणार आहे, शिवाय कंपन्यांसाठी लॉजिस्टिक्स सोपे होण्यास फायदा मिळणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही भविष्यात निर्माण होणार आहे. 

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

