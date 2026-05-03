मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत! तुमचं शहर हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉरवर आहे का?

High-Speed Diamond Corridor : भारतात विमान, रेल्वे आणि बसमध्ये प्रवास करण्याची संख्या खूप आहे. कमी वेळेत सर्वात लवकर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पोहोचण्यासाठी विमान हा उत्तम पर्याय मानला जातो. पण आता मुंबई ते पुणे 48 मिनिटांत आणि अमरावती ते हैदराबाद 70 मिनिटांत तुम्ही भविष्यात गाठू शकणार आहे. हे स्वप्न नाही, तर हे प्रत्यक्षात येणार आहे, केंद्र सरकारच्या हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रमुख शहरांना हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कने जोडणाऱ्या कॉरिडॉरचा आराखडा सादर केला. त्यात अनेक प्रमुख शहरांना जोडण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमध्ये हैदराबाद, बंगळूर, चेन्नई, अमरावती, पुणे आणि मुंबई यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक शहरांना जोडण्यात येणार आहे. यासाठी तुम्हाला कमी वेळ लागणार आहे, हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ खूप जास्त कमी होणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, अमरावती ते चेन्नई 112 मिनिटांवर, चेन्नई ते बंगळूरु 73 मिनिटांवर, हैदराबादहून पुण्याचा प्रवास 1 तास 55 मिनिटांवर येणार आहे. तसंच हैदराबादहून बंगळूरुला प्रवास 2 तास 8 मिनिटांत तुम्ही पोहोचणार आहात.
|हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर
|प्रवासाचा वेळ
|मुंबई – पुणे
|48 मिनट
|पुणे – हैदराबाद
|1 तास 55 मिनट
|हैदराबाद – बंगळुरू
|2 तास
|हैदराबाद – चेन्नई
|2 तास 55 मिनट
|चेन्नई – बंगळुरू
|1 तास 13 मिनट
|दिल्ली – वाराणसी
|3 तास 50 मिनट
|वाराणसी – सिलीगुडी
|2 सात 55 मिनट
हे संपूर्ण नेटवर्क हिऱ्याच्या आकारात तयार होणार आहे म्हणून याचं नाव "हाय-स्पीड डायमंड कॉरिडॉर" असे ठेवण्यात आलंय. या कॉरिडॉरमुळे केवळ शहरांमधील अंतर कमी तर होणार आहे, शिवाय महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील आर्थिक घडामोडींना गती मिळणार आहे. या कॉरिडॉरच्या जलद कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यवसायांना फायदा तर होणार आहे, शिवाय कंपन्यांसाठी लॉजिस्टिक्स सोपे होण्यास फायदा मिळणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही भविष्यात निर्माण होणार आहे.