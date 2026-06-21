/कर्जत, खोपोली आणि कसाऱ्याच्याआधी पुण्याला पोहचाल; मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त 48 मिनिटांत, 7 नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर

India Approves 7 New Bullet Train Corridors : मुंबईतून कर्जत, खोपोली आणि कसाऱ्याला जाण्यासाठी सध्या लोकल ट्रेन हा एकमेव जलद पर्याय आहे तरी देखील कर्जत, खोपोली आणि कसाऱ्याला जाण्यासाठी CSMT वरुन दीड ते 2 तास लागतात. मात्र, कर्जत, खोपोली आणि कसाऱ्याच्याआधी पुण्याला पोहचाल असं कणी तुम्हाला सांगितले तर विश्वास बसणार नाही. पण, लवकरच मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त 48 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. 7 नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरमुळे मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त 48 मिनिटांत शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाबाबतची घोषणा केली. भारताच्या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार आहेत. सध्या देशातील पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. देशाच्या पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर भागांना जोडणारा हा सुपरफास्ट रेल्वे मार्ग देशातील महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प लवकरच कार्यन्वित होणार आहे. त्याआधीच हा प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉरपुरते मर्यादित न राहता, हाय-स्पीड रेल्वेचा विस्तार एका मोठ्या राष्ट्रीय जाळ्यामध्ये करण्याचे उद्दिष्ट रेल्वे मंत्रालयाने ठेवले आहे.
7 नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरना मंजुरी मिळाली आहे.
मुंबई-पुणे
बंगळूर-चेन्नई
बंगळूर-हैदराबाद
पुणे-हैदराबाद
दिल्ली-लखनौ
दिल्ली-वाराणसी
दिल्ली-सिलिगुडी
असे हे 7 नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर आहेत.
मुंबई-अहमदाबाद (पहिला कॉरिडॉर): 1 तास 57 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार
मुंबई-पुणे: 48 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार. नव्याने घोषित केलेल्या कॉरिडॉरपैकी सर्वात लहान मार्ग आहे.
बंगळूर-चेन्नई: 73 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार
बंगळूर-हैदराबाद: 2 तास 10 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार
पुणे-हैदराबाद: 2 तास 8 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार
दिल्ली-लखनौ: 2 तासांत प्रवास पूर्ण होणार
दिल्ली-वाराणसी: 3 तास 15 मिनिटांत प्रवास पूर्ण होणार
दिल्ली-सिलिगुडी: 6 तासांत प्रवास पूर्ण होणार
हा फक्त रेल्वे कॉरिडॉर नाही तर देशाचे आर्थिक कॉरिडॉर असणार आहे. प्रवास जलद आणि सुलभ होणार आहे. हा रेल्वे कॉरिडॉर प्रादेशिक आर्थिक भूगोलाला नव्याने आकार देणार आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सुरत आणि हैदराबाद यांसारखी प्रमुख शहरे आर्थिकदृष्टया देखील एकमेकांना जोडली जाणार आहेत. हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे व्यवसाय वाढणार आहे. गुंतवणूकीला चालना मिळणार आहे.
ज्या प्रमाणे जपान आणि चीनसारख्या देशांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कने प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना गती दिली त्याचप्रमाणे हे बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर भारताच्या आर्थव्यवस्थेला गती देणार आहेत.