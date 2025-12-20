English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतून पुण्यात पोहोचाल अवघ्या 90 मिनिटांत; नवीन द्रुतगती मार्गासंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

Mumbai to Pune travel: हा नवा महामार्ग मुंबईतील अटल सेतू एमटीएचएलजवळील जेएनपीटी भागापासून सुरू होईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 20, 2025, 08:36 AM IST
मुंबईतून पुण्यात पोहोचाल अवघ्या 90 मिनिटांत; नवीन द्रुतगती मार्गासंदर्भात मोठी अपडेट समोर!
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे

Mumbai to Pune travel: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच एनएचएआयने मुंबई ते पुणे दरम्यान एक नवीन समांतर द्रुतगती महामार्ग बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालास म्हणजेच डीपीआरला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. हा मार्ग सुमारे 130 किलोमीटर लांब असेल. अंदाजे 15 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून काम लवकरच सुरू होईल. या मार्गामुळे पुणे ते मुंबई हा प्रवास अवघ्या दीड तासात म्हणजे 90 मिनिटांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे सध्याच्या मार्गावरील गर्दी कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

मार्गाची रचना आणि जोडणी

हा नवा महामार्ग मुंबईतील अटल सेतू एमटीएचएलजवळील जेएनपीटी भागापासून सुरू होईल. तो नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदराला जोडेल. पुढे सह्याद्रीच्या डोंगरातून बोगदे व पूल बांधून तो पुण्याजवळील शिवरे (भोर तालुका) येथे पोहोचेल आणि तिथे पुणे रिंग रोडला मिळेल. हा ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर असल्याने तो पूर्णपणे नवीन असेल, ज्यामुळे दक्षिणेकडील सातारा, कोल्हापूर आणि बंगळूरला जाणाऱ्या वाहनांना पुण्यात येण्याची गरज पडणार नाही.

प्रवास वेळ वाचणार

सध्याच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दररोज लाखो वाहने धावतात, ज्यामुळे घाटात कोंडी आणि अपघात होतात. नव्या मार्गामुळे मुंबई-पुणे प्रवास दीड तासांत होईल, तर मुंबई ते बंगळूर हा साडेपाच तासांत पूर्ण होईल. या मार्गाची रुंदी आणि डिझाइन अशी असेल की दिवसाला अडीच ते तीन लाख वाहने आरामात धावू शकतील. यामुळे वाहनचालकांची वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचेल.

वाहतूक कोंडी होणार कमी

जुना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आता अपुरा पडू लागलाय. अपघात किंवा दरड कोसळल्यास वाहनचालकांची तासनतास कोंडी होते. नव्या मार्गामुळे जड वाहने आणि दक्षिणेकडील ट्रॅफिक थेट रिंग रोडवरून जातील, ज्यामुळे पुण्यातील रस्त्यांवर ताण कमी होईल. विशेषतः ट्रक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फायदा होईल, कारण त्यांना पुणे शहरातून जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट काय? 

हा मार्ग पुणे-बंगळूर ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरचा भाग असून काम सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत तो पूर्ण होईल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, व्यापार वाढेल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे  एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी म्हटलंय. हा मार्ग प्रवाशांसाठी सोयीचा आणि सुरक्षित पर्याय ठरेल, ज्यामुळे मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास अधिक जलद व आरामदायी होणार आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

