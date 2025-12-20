मुंबईतून पुण्यात पोहोचाल अवघ्या 90 मिनिटांत; नवीन द्रुतगती मार्गासंदर्भात मोठी अपडेट समोर!

Mumbai to Pune travel: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच एनएचएआयने मुंबई ते पुणे दरम्यान एक नवीन समांतर द्रुतगती महामार्ग बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालास म्हणजेच डीपीआरला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. हा मार्ग सुमारे 130 किलोमीटर लांब असेल. अंदाजे 15 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून काम लवकरच सुरू होईल. या मार्गामुळे पुणे ते मुंबई हा प्रवास अवघ्या दीड तासात म्हणजे 90 मिनिटांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे सध्याच्या मार्गावरील गर्दी कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
हा नवा महामार्ग मुंबईतील अटल सेतू एमटीएचएलजवळील जेएनपीटी भागापासून सुरू होईल. तो नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदराला जोडेल. पुढे सह्याद्रीच्या डोंगरातून बोगदे व पूल बांधून तो पुण्याजवळील शिवरे (भोर तालुका) येथे पोहोचेल आणि तिथे पुणे रिंग रोडला मिळेल. हा ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर असल्याने तो पूर्णपणे नवीन असेल, ज्यामुळे दक्षिणेकडील सातारा, कोल्हापूर आणि बंगळूरला जाणाऱ्या वाहनांना पुण्यात येण्याची गरज पडणार नाही.
सध्याच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दररोज लाखो वाहने धावतात, ज्यामुळे घाटात कोंडी आणि अपघात होतात. नव्या मार्गामुळे मुंबई-पुणे प्रवास दीड तासांत होईल, तर मुंबई ते बंगळूर हा साडेपाच तासांत पूर्ण होईल. या मार्गाची रुंदी आणि डिझाइन अशी असेल की दिवसाला अडीच ते तीन लाख वाहने आरामात धावू शकतील. यामुळे वाहनचालकांची वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचेल.
जुना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आता अपुरा पडू लागलाय. अपघात किंवा दरड कोसळल्यास वाहनचालकांची तासनतास कोंडी होते. नव्या मार्गामुळे जड वाहने आणि दक्षिणेकडील ट्रॅफिक थेट रिंग रोडवरून जातील, ज्यामुळे पुण्यातील रस्त्यांवर ताण कमी होईल. विशेषतः ट्रक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फायदा होईल, कारण त्यांना पुणे शहरातून जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
हा मार्ग पुणे-बंगळूर ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरचा भाग असून काम सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत तो पूर्ण होईल. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, व्यापार वाढेल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असे एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी म्हटलंय. हा मार्ग प्रवाशांसाठी सोयीचा आणि सुरक्षित पर्याय ठरेल, ज्यामुळे मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास अधिक जलद व आरामदायी होणार आहे.