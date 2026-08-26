मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! कोस्टल रोड व वरळी सी-लिंकवरुन आता 'या' वाहनांना कायमस्वरुपी बंदी, A To Z माहिती जाणून घ्या

मुंबई कोस्टल रोड आणि वरळी सी-लिंकसाठी अपर पोलीस आयुक्तांकडून कायमस्वरूपी वाहतूक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मुंबई कोस्टल रोड आणि वरळी सी-लिंकवरुन प्रवास करत असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई कोस्टल रोड आणि वरळी सी-लिंकसाठी अपर पोलीस आयुक्तांकडून कायमस्वरूपी वाहतूक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार काही वाहनांना कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे.
कोस्टल रोड आणि वरळी सी-लिंकवरुन मालवाहू वाहने, ट्रक, ट्रेलर, टेम्पो, अवजड वाहनांना या मार्गावर प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. ही बंदी कायमस्वरुपी करण्यात आली आहे. तसंच, दुचाकी, सायकल, मोपेड आणि तीनचाकी वाहनांनाही प्रवेशबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, पादचारी तसेच जनावरांनी ओढलेल्या गाड्यांनाही कोस्टल रोड आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक मार्गावर प्रवेशास बंदी असणार आहे.
कोस्टल रोड आणि सी-लिंकवर सरळ मार्गावर 80 किमी प्रतितास, बोगद्यात 60 किमी, वळण/जंक्शनवर 40 किमी प्रतितास वेगमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मार्गावर वाहने थांबवणे, प्रवासी चढवणे-उतरणे आणि फोटो/व्हिडिओ शूटिंगला बंदी करण्यात आली आहे. तसेच बेस्ट बसेस, एसटी/प्रवासी बसेस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन व आपत्कालीन अवजड वाहनांना यामधून वगळण्यात आले आहे.
धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) हा वेगवान रहदारीसाठी बांधण्यात आलेला मार्ग दिनांक 15/28/2025 पासून राजीव गांधी सागरी सेतू (बांद्रा-वरळी सी लिंक) येथे कनेक्टर ब्रीजद्वारे जोडण्यात आला आहे व मरीन ड्राईव्ह ते बांद्रा टोल प्लाझा पर्यंत दक्षिण वाहिनी आणि उत्तर वाहिनी प्रवाशी वाहनांच्या वाहतूकीसाठी खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत.
धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) आणि राजीव गांधी सागरी सेतू (बांद्रा-वरळी सी लिंक) च्या सर्व वाहिन्या, सर्व ब्रीज, सर्व अंडरपास व टनेल वाहतूकीसाठी दि. 15/08/2025 रोजी मध्यरात्रीपासून दररोज २४ तास वाहतूकीसाठी खुले करण्यात आलेले आहेत. सदर मार्गावरील वाहतूकीचे नियमन करणे, वाहतूक शिस्त पाळणे, वाहनांची वेग मर्यादा निश्चित करणे यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळे जारी करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या अधिसुचना रद्द करुन एकत्रित अंतिम अधिसुचना पारीत करणे आवश्यक आहे.
>> सर्व प्रकारची माल वाहने, टेम्पो, ट्रक, ट्रेलर्स, मिक्सर, ट्रॅक्टर, सर्व प्रकारची अवजड वाहने (बेस्ट बसेस/एसटी बसेस/अन्य प्रवाशी बसेस, अम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड, आपात्कालिन सेवेची अवजड वाहने वगळून)
>> सर्व प्रकारची दुचाकी वाहने, सायकल, मोपेड, अपंगाचे मोटार सायकल, स्कुटर, स्कुटर (साईड कारसह)
>> सर्व प्रकारची तीन चाकी वाहने
>> जनावरांकडून ओढण्यात येणाऱ्या गाड्या, टांगा, बैल गाडी, घोडा गाडी, हात गाडी
>> पादचाऱ्यांचा संचार