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मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! कोस्टल रोड व वरळी सी-लिंकवरुन आता 'या' वाहनांना कायमस्वरुपी बंदी, A To Z माहिती जाणून घ्या

मुंबई कोस्टल रोड आणि वरळी सी-लिंकसाठी अपर पोलीस आयुक्तांकडून कायमस्वरूपी वाहतूक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:15 AM IST
मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! कोस्टल रोड व वरळी सी-लिंकवरुन आता 'या' वाहनांना कायमस्वरुपी बंदी, A To Z माहिती जाणून घ्या
Image Credit: Mumbai Traffic Police issued guidelines for the Coastal Road and Bandra-Worli Sea Link news in marathi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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