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दररोज विरार-चर्चगेट लोकलमध्ये प्रवास करताय, पश्चिम रेल्वेने घेतला वेगळा निर्णय

मुंबईकरांना आता लोकलमध्येही नॉन कॅटरिंग खरेदी करता येणार आहे. यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:13 AM IST
दररोज विरार-चर्चगेट लोकलमध्ये प्रवास करताय, पश्चिम रेल्वेने घेतला वेगळा निर्णय
Image Credit: Mumbai train local update 40 authorized non catering vendors on Churchgate-Virar local trains

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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दररोज विरार-चर्चगेट लोकलमध्ये प्रवास करताय, पश्चिम रेल्वेने घेतला वेगळा निर्णय
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