English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईच्या माजी अंडर-16 खेळाडूचा मृतदेह झाडाला लटकलेला, मोबाईलमुळे पटली ओळख!

Sagar sourati Dies: खेळाडुचा मृतदेह पालघर जिल्ह्यातील मेंढावन खिंड जंगलात एका झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 23, 2025, 02:47 PM IST
मुंबईच्या माजी अंडर-16 खेळाडूचा मृतदेह झाडाला लटकलेला, मोबाईलमुळे पटली ओळख!
खेळाडुचा मृत्यू

Sagar sourati Dies: मुंबईचा माजी 16 वर्षांखालील फुटबॉल खेळाडू सागर सोरती (वय अज्ञात) याचा मृतदेह 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी पालघर जिल्ह्यातील मेंढावन खिंड जंगलात एका झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. घटनेनंतर त्याच्या मित्रपरिवाराकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांना प्रथमदर्शनी आत्महत्येचा संशय आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.    

Add Zee News as a Preferred Source

15 नोव्हेंबरपासून बेपत्ता

सागर 15 नोव्हेंबरला “पुण्यात फुटबॉल खेळायला जातो” असे सांगून घरातून निघाला होता. त्यानंतर त्याचा कुटुंबियांशी संपर्क तुटला आणि तो बेपत्ता झाल्याची माहिती जवळच्यांनी दिली आहे.

दोन वर्षांपासून गंभीर मानसिक तणाव

कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, सागर गेल्या दोन वर्षांपासून गंभीर मानसिक तणावात होता. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या धाकट्या भावाच्या लग्नासाठी नवीन कपडे शिवण्यासही त्याने नकार दिला होता, अशीही माहिती समोर येत आहे.

मोबाईल फोनमुळे ओळख पटली

मृतदेहाजवळ सागरचा मोबाईल फोन सापडल्याने पोलिसांना त्याची ओळख पटवण्यास मदत झाली. सध्या कासा पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूचा (Accidental Death Report - ADR) गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा

मृतदेह मुंबईतील जेजे रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी सांगितले की, पोस्टमॉर्टम अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण व पुढील तपासाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

FAQ 

प्रश्न: सागर सोरतीचा मृतदेह कधी आणि कुठे सापडला?

उत्तर: सागरचा मृतदेह १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पालघर जिल्ह्यातील मेंढावन खिंड जंगलात एका झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत सापडला.

प्रश्न: सागर कधीपासून बेपत्ता होता आणि तो कुठे जातोय असे सांगितले होते?

उत्तर: सागर १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी “पुण्यात फुटबॉल खेळायला जातो” असे सांगून घरातून निघाला होता. त्यानंतर तो बेपत्ता झाला आणि कुटुंबियांचा त्याच्याशी संपर्क तुटला.

प्रश्न: सध्या पोलिसांनी कोणता गुन्हा दाखल केला आहे आणि पुढे काय होणार?

उत्तर: कासा पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूचा (ADR) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृतदेह जेजे रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, पोस्टमॉर्टम अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण व पुढील कारवाई ठरेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Mumbai U-16 footballerSagar Sorti deathPalghar suicide caseMaharashtra Newsfootball player death

इतर बातम्या

कोण आहे सेनुरन मुथुसामी? भारतीय वंशाच्या आफ्रिकी क्रिकेटरने...

स्पोर्ट्स