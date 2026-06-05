/Merit List: मुंबई विद्यापीठाची तिसरी गुणवत्ता यादी 2026 जाहीर; जाणून घ्या महत्त्वाच्या तारखा आणि प्रवेश प्रक्रिया

Mumbai University Third Merit List 2026: मुंबई विद्यापीठाने 2026 च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी पदवी अभ्यासक्रमांची (UG) तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज केला होता ते आता संबंधित संलग्न महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांवर जाऊन आपल्या प्रवेशाची सध्याची स्थिती काय आहे तपासू शकतात. या गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती आहे. अर्ज क्रमांक, प्रवर्ग आणि अभ्यासक्रमानुसार 'कट-ऑफ' गुण यांचा यात समावेश आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांची नावे तिसऱ्या गुणवत्ता यादीत आली आहेत, त्यांना दिलेल्या वेळेत कागदपत्रांची पडताळणी आणि शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. BCom, BMS, BA, BAF, BSc IT आणि Psychology यांसारख्या लोकप्रिय अभ्यासक्रमांसाठी यावर्षीही विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा दिसून आली.
तिसऱ्या गुणवत्ता यादीच्या मार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुंबई विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर होण्याची तारीख: 4 जून 2026
कागदपत्र पडताळणीचा कालावधी: 5 जून ते 9 जून 2026
प्रवेश शुल्क भरण्याचा कालावधी: 5 जून ते 9 जून 2026
प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबतच्या आवश्यक बाबींविषयीच्या माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांना मिळालेल्या महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळाला नियमितपणे भेट द्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
गुणवत्ता यादीत विद्यार्थी आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आहे. विद्यार्थ्यांनी भरलेली सर्व माहिती पडताळून घ्यावी.
विद्यार्थ्याचे नाव - Student's name
अभ्यासक्रमाचे नाव - Programme/course name
विषयांचे संयोजन - Subject combination
12 वी बोर्डाचे नाव - Class 12 board name
12 वीत मिळालेले गुण - Class 12 marks obtained
12 वीची टक्केवारी - Class 12 percentage
प्रवर्ग - Category
समुपदेशनाचे तपशील (दिनांक, वेळ आणि ठिकाणासह) - Counselling details, including date, time and venue
प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे - Documents required for admission
तिसऱ्या गुणवत्ता यादीत ज्या विद्यार्थ्यांची नावं आली आहेत, त्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी कऱण्यासाठी संबंधित कॉलेजमध्ये जावं. यशस्वीपणे पडताळणी झाल्यानंतर त्यांनी सीट कंफर्म करण्यासाठी दिलेल्या वेळेत फी भरणं आवश्यक आहे. जर एखाद्याने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर सीट रद्द होऊ शकते.