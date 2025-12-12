Good News! मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत, रो-रो फेरी होणार सुरू; किती असेल तिकीट, जाणून घ्या

Mumbai To Uran Ro-Ro Service: नवी मुंबईतील कित्येक वर्षांपासून रखडलेला जलवाहतुकीची प्रकल्प अखेर लवकरच सेवेत येण्याची दाट शक्यता आहे. बहुप्रतीक्षीत नेरूळ ते भाऊचा धक्का रो-रो फेरी एप्रिल 2025 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे. 2018 पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू होते. मात्र गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून कामाला चांगला वेग आला आहे. सध्या एकूण प्रकल्पापैकी 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
मुंबईला उरण तालुक्यातील मोरा बंदराशी जोडणारी ही दुसरी रो-रो सेवा आहे. या प्रकल्पासाठी 75 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. तांत्रिक अडचणी, निविदा प्रक्रिया, हवामान यामुळं हा प्रकल्प रखडला होता. या मार्गावरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे रेवस जेट्टीचे बांधकाम ठरले होते. मात्र जेट्टीचे काम पूर्ण होण्यास आणखी काही महिने लागणार असल्याचे सांगितले जाते.
रो-रो सेवेमुळं हार्बर मार्गावरील प्रवासाचा वेळ 90 मिनिटांवरुन 30 मिनिटांवर येणार आहे. रो-रो सेवा 20 आसनी असेल. तसंच दररोज चार फेऱ्या चालवल्या जाणार आहेत. या मार्गावरील रो-रो सेवेचे भाडे प्रति प्रवासी 935 रुपये असेल, अशी माहिती सिडको अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसंच, ही सागरी वाहतूक सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. विमानतळ, मेट्रो आणि नवीन रस्ते यांची बांधणी सुरू असताना जल वाहतूक महत्त्वाचा कनेक्टर ठरणार आहे. या मार्गामुळं प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे.
नेरुळ-मुंबई मार्गासाठी वाढीव सुरक्षा उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रवाशांना बोर्डिंग दरम्यान लाईफ जॅकेट घालणे आवश्यक असेल. तसंच, ही सेवा सुरू झाल्यानंतर उरण आणि रायगड परिसरातील प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. मोरा ते भाऊचा धक्का हा जलमार्ग अवघ्या काही मिनिटांत पार होणार आहे. उरण फेरी ही मुंबईसाठी दुसरी महत्त्वाची रो-रो जोडणी ठरणार असून पूर्व किनारपट्टीवरील वाहतूक गर्दी कमी करण्यास मोठी मदत होईल.
बहुप्रतीक्षीत नेरूळ ते भाऊचा धक्का रो-रो फेरी एप्रिल 2025 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ही सेवा नवी मुंबईतील नेरूळ आणि मुंबईतील भाऊचा धक्का (भाऊचा धक्का) यांना जोडेल.
या प्रकल्पाचे काम 2018 पासून सुरू होते, म्हणजे सुमारे 7 वर्षांपासून ते रखडले होते.