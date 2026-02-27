रत्नागिरी आणि रायगड मार्गांवर देखील मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवा सुरु होणार; कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी

Mumbai to Sindhudurg Ro-Ro Service: कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी आहे..... आता मुंबईहून कोकणात समुद्री मार्गानं जाण शक्य होणार आहे. बहुप्रतीक्षित एम टू एम फेरीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. 1 मार्च 2026 पासून ही सेवा सुरू होत आहे. सकाळी आठ वाजता भाऊचा धक्का इथून निघालेली फेरी दुपारी दोन वाजता विजयदुर्ग जेटीवर पोचणार आहे. आशियातील हा सर्वात जलद प्रवास असणार आहे. मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी सेवेप्रमाणेच रत्नागिरी आणि रायगड मार्गांवर देखील रो-रो फेरी सेवा सुरु होणार आहे.
सिंधुदुर्ग प्रमाणे रत्नागिरी आणि रायगड मार्गांवर रो रो फेरी सेवा सुरु करण्यात येणार असल्याचे संकेत मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. एम२एम फेरी सेवा याबाबत नितेश राणे यांनी माहिती दिली. प्रकल्प महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. याची पायाभरणी 2014 ते 2019 दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी बंदर विभागाचा कार्यकाळ असताना केली होती. राणे यांनी घोषणा केली की हा प्रकल्प 1 मार्च रोजी औपचारिकपणे सुरू होईल.
मुंबई रो-रो सेवेचा पहिला मार्ग मुंबई ते विजयदुर्ग असा असेल. सध्या रो-रो सेवा मुंबई ते अलिबाग अशी चालते आणि ती विजयदुर्गपर्यंत वाढवली जाईल. भविष्यात रत्नागिरी, रायगड आणि इतर राज्यांना जलमार्गाने जोडण्याची योजना आहे. यामुळे पर्यटन आणि रोजगार दोन्ही वाढतील असा विश्वास नितेश राणी यांनी व्यक्त केला.
या रो रो मुळे कोकणात जाणाऱ्यांना प्रवासाचा एक अतिजलद पर्याय उपलब्ध होणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम अद्याप रखडलेले आहे. यामुळे रस्ते मार्गे कोकणात जायचे असल्यास 10 ते 12 तास लागतात. तर, रेल्वे कोकणात जायेच असल्यास 7 ते 8 तास लागतात. कोकण रेल्वे मार्गावर रेल्वेला देखील नेहमीच गर्दी असते. यामुळे कोकण जाण्यासाठी रो रो हा एक अतिजलद पर्याय ठरणार आहे.