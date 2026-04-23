Explained : मुंबईकर करणार जलमेट्रोने प्रवास! पहिल्या टप्प्यात 16 मार्ग व 26 टर्मिनल्स; मुंबईला नवी मुंबई, ठाणे, वसई, कल्याणला जोडणार

Mumbai Water Metro : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जमीन आणि उंच उड्डाणपूलनंतर आता मुंबईत जलमेट्रो धावणार आहे. जल मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात 16 मार्ग आणि 26 टर्मिनल्स असणार आहे.
मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास कमी वेळ आणि जलद करण्यासाठी आता जलमेट्रो प्रकरण पर्याय निवडण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरु करण्याची योजना आखली आहे.
हे मुंबईकरांसाठी बदलत्या मुंबई आणि विकासाठी महत्त्वाचे पाऊल असणार आहे. राज्याच्या परिवहन आणि बंदरे विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र सागरी मंडळाने या प्रकल्पासाठी निविदा देखील काढल्या आहेत.
या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट मुंबईला नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई आणि मीरा-भयंदर यांसारख्या आसपासच्या भागांशी जोडणारे हा आहे. मुंबई हे समुद्र आणि खाड्यांनी वेढलेले असल्याने जलवाहतूक अधिक भक्कम करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने घेतला आहे.