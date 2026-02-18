English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील दुसरी वॉटर मेट्रो महाराष्ट्रात सुरु होणार; मुंबईत 5 स्टेशन

भारतातील दुसरी वॉटर मेट्रो महाराष्ट्रात सुरु होणार आहे. प्रमुख्याने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ही वॉटर मेट्रो सुरु करण्यात येणार आहे. नरिमन पॉइंट, वरळी, वांद्रे, जुहू, वर्सोवा येथे स्टेशन असणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 18, 2026, 11:29 PM IST
Mumbai water metro : भारतातील दुसरी वॉटर मेट्रो महाराष्ट्रात सुरु होणार आहे.  डिसेंबरपासून मुंबईत बहुप्रतिक्षित वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबवला जाईल अशी माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 एप्रिल 2023 रोजी केरळमधील कोची येथे भारतातील पहिली वॉटर मेट्रो सुरु झाली. 

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पात बॅटरीवर चालणाऱ्या फेरी सुरू केली जाणार आहे. या वॉटर मेट्रोमुळे मुंबईची वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.  एमएमआरमधील वॉटर मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) 28 फेब्रुवारीपर्यंत सादर केला जाण्याची अपेक्षा आहे. वॉटर टॅक्सी प्रकल्पांतर्गत एमएमआरमध्ये सहा ते आठ मार्गांवर सेवा दिली जाणार आहे.  राज्य सरकारने एमएमआरमध्ये वॉटर टॅक्सी प्रकल्पांतर्गत सहा ते आठ मार्ग तयार केले आहेत, जे इलेक्ट्रिक बोटींच्या जाळ्याने जोडले जातील, ज्याचा अंदाजे खर्च 1,200 कोटी रुपये आहे. राणे म्हणाले की, केरळमधील कोची वॉटर मेट्रोप्रमाणेच, फडणवीस ६ मार्च रोजी होणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा करतील.

मुंबई वॉटर मेट्रो मार्ग

राज्य सरकारने जलवाहतुकीच्या नेटवर्कसाठी एमएमआरमध्ये सहा ते आठ मार्ग निश्चित केले आहेत.  त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात दोन मार्ग सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई शहरात, नरिमन पॉइंट-वरळी-वांद्रे-जुहू-वर्सोवा सारख्या जास्त रहदारी असलेल्या किनारी भागामध्ये ही वॉटर मेट्रो सुरु केली जाणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळील रेडिओ क्लब जेट्टी तयार केली जाणार आहे. येथे वॉटर मेट्रोचे प्रमुख जंक्शन असेल. येथून वॉटर मेट्रोने फक्त 40 मिनिटांत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचता येणार आहे. या वॉटर मेट्रोतून एकाचवेळी 50 ते 150 प्रवासी प्रवास करु शकतात. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai water metroIndia's second water metro to start in Maharashtrawater metro stations in Mumbaiवॉटर मेट्रोवॉटर मेट्रो मुंबई

