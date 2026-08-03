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मुंबईचा पाणीसाठा 90%, तरीही शहरातील पाणी कपात लागूच राहणार, कारण....; पालिकेने सांगितले कारण!

एल - निनोमुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली असतानाच, जुलैमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने दिलासादायक स्थिती निर्माण केली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:25 PM IST
मुंबईचा पाणीसाठा 90%, तरीही शहरातील पाणी कपात लागूच राहणार, कारण....; पालिकेने सांगितले कारण!
Image Credit: Mumbai water stock crosses the 90 percent mark yet water cuts will remain in force by bmc

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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