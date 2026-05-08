/Mumbai Watermelon Case: एकत्र कलिंगड खाऊनही बाप-लेकीच्या मृत्यूमध्ये 12 तासांचा फरक का? खरं कारण समोर

Mumbai Watermelon Biryani Death Case: चौघांनी एकाच वेळेस कलिंगड खालल्यानंतरही सर्वात लहान मुलीच्या मृत्यू आणि वडिलांचा मृत्यूमध्ये तब्बल 12 तासांचं अंतर कसं काय होतं? डॉक्टरांनीच दिलं उत्तर
Mumbai Watermelon Biryani Death Case: मुबईमधील पायधुनीतील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणामध्ये सलग 11 दिवस तपास केल्यानंतर पोलिसांना मृत्यूचं खरं कारण सापडलं आहे. 54 चाचण्यांनंतर पोलिसांना एकाच कुटुंबातील या चौघांचा मृत्यू उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे झाल्याचं समजलं आहे. राज्य सरकारच्या फॉरेन्सिक लॅभमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झिंक फॉस्फेट म्हणजेच उंदीर मारण्याच्या औषधाचे अंश या कुटुंबाने खाल्लेल्या कलिंगडामबरोबरच मृतांच्या शरीराच्या अंतर्गत भागातील आवयवांमध्ये सापडले आहेत. लिव्हर, किडनीबरोबरच पोट आणि आतड्यांमध्येही या औषधांचा अंश आढळून आला आहे.
"फळामध्ये विष पेरण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. विष हे कलिंगडामध्येच होतं. इंजेक्शन देऊन हे विष कलिंगडात टाकण्यात आलेलं नव्हतं," असं सरकारी फॉरेन्सिक लॅबच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. आता हे उंदीर मारण्याचं विष या फळामध्ये गेलं तसं याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरु असून या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याभोवतीच आता तपास केंद्रित केला जाणार आहे.
जे. जे. मार्ग पोलीस स्टेशनमधील अधिकाऱ्यांनी हा वैद्यकीय अहवाल त्यांच्याकडे पोहचल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. "या अहवालाचा सखोल अभ्यास केला जाईल. फॉरेन्सिक डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुढील तपास केला जाईल," अशी माहिती डीसीपी डॉ. प्रवीण मुंडे यांनी दिली. कलिंगडामध्ये विष गेलं कुठून हाच आता पोलिसांच्या तपासाचा मूळ प्रश्न असणार आहे. कलिंगडामध्ये विष जाण्यासाठी विक्रेता जबाबदार आहे की इतर कोणी अन्य व्यक्ती याचा शोध घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार आत्महत्येचा आहे, हत्येचा आहे की अपघाती आहे हेच पोलिसांना अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
सामान्यपणे उंदराचं विष शरीरामध्ये गेलं असेल तर 10 ते 20 चाचण्यांच्या फेऱ्यांमध्ये ते सापडतं. मात्र डोकाडिया कुटुंबासंदर्भात हे अधिक कठीण गेलं. "मळमळू लागल्याने डोकाडिया कुटुंबातील सदस्यांनी उलट्या करुन बरेचसे विष शरीराबाहेर फेकले होते. त्यामुळेच या विषाचा अंश त्यांच्या शरीरामध्ये सापडण्यासाठी तब्बल 54 चाचण्या कराव्या लागल्या," असं पोलिसांनी सांगितलं.
उंदीर मारण्याचं विष शरीरामध्ये गेल्यानंतर फॉस्फीन गॅस तयार होतो. हा गॅस शरीरामध्येच साठून राहतो आणि तो फेफड्यांमध्ये गेल्यानंतर शरीरामधील ऑक्सिजनचं प्रमाण झपाट्याने कमी होऊ लागतं. "याच कारणामुळे डोकाडिया कुटुंबातील लहान मुलीचा आधा मृत्यू झाला. तिच्या शरीराला हा गॅस सहन झाला नाही. हा गॅस किती त्वरित परिणाम करणार हे प्रत्येकाच्या शरीरयष्टीवर अवलंबून असतं. वजन किती आहे आणि आरोग्य कसं आहे या आधारावरच या गॅसचा परिणाम अवलंबून असतो. शरीरामध्येच गॅस तयार होऊन अडकून राहिल्यानंतर झिंक फॉस्फाइड प्रकरणांमध्ये मृत्यू जवळपास निश्चित असतो," असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. झैनबचा रात्री दीड वाजता कलिंगड खाल्ल्यानंतर सकाळी 10 वाजता मृत्यू झाला. कर अब्दुल्लाचा मृत्यू त्याच दिवशी रात्री 10 वाजता झाला.
26 एप्रिलला अवघ्या काही तासांच्या अंतरात डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली होती. अब्दुल्ला डोकाडिया (44), त्यांची पत्नी नसरीन (35) आयेशा (16) आणि झैनब (13) यांचा अचानक मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी डोकाडिया कुटुंबाच्या घरात जप्त केलेली बिर्याणी, तेल आणि इतर खाद्य पदार्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं विष आढळून आलेलं नाही.
राज्य सरकारच्या फॉरेन्सिक लॅबच्या माजी निर्देशिका डॉ. रुक्मिणी कृष्णमुर्तींनी झिंक फॉस्फाइट हे अत्यंत विषारी असतं असं सांगितलं. हे विष सहज उपलब्ध आहे. हे विष देणं फार अवघड नाही. कोणत्याही पदार्थमधून ते देता येतं असंही डॉ, रुक्मिणी म्हणाल्या. डोकाडिया कुटुंब रात्रीच रुग्णालयात गेलं असतं तर डॉक्टर त्यांना वाचवू शकले असते. मात्र शरीरात गॅस तयार झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. पोलीस आता हे विष कलिंगडात कसं पोहोचलं याचा शोध घेत आहेत.