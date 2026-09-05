/गोविंदा भिजणार! आज महाराष्ट्र-मुंबईत पावसाचा जोर! अनेक भागांत वादळी पावसाची शक्यता; IMD अलर्ट

Weather Alert Today: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम असून, आता पुन्हा एकदा हवामान विभागाने महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. 5 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात काही भागांत जोरदार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची शक्यता असून, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांनीही हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन बाहेर पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील काही तासांत राज्यातील काही भागांत पावसाच्या सरींसह विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता आहे. देशातील काही भागांत वाऱ्याचा वेग 50 ते 60 किमी प्रतितास, तर काही ठिकाणी त्याहून अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये आज आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. काही भागांत अचानक पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असल्याने मुंबईकरांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेत पावसाचा जोर वाढल्यास रस्ते वाहतूक आणि लोकल सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घराबाहेर पडण्यापूर्वी स्थानिक हवामानाची स्थिती तपासणे फायदेशीर ठरेल.
राज्यातील विविध भागांत पावसाची शक्यता कायम आहे. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत जोरदार सरी, तर इतर भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. मुंबईसोबतच ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी परिसरातील नागरिकांनीही पुढील काही तासांतील हवामानाकडे लक्ष ठेवावे. काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह पाऊस होऊ शकतो.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, देशाच्या विविध भागांत सध्या मान्सूनची सक्रिय स्थिती पाहायला मिळत आहे. दक्षिण गुजरातपासून झारखंडपर्यंत ट्रफची स्थिती असून, दक्षिण भारताच्या दिशेनेही कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. या हवामान प्रणालींमुळे अनेक राज्यांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे.
5 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रासह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय आणि केरळ या राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी हवामानाची शक्यता आहे. पूर्व भारतातील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह वीज कोसळण्याचा धोका असल्याने नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. काही डोंगराळ भागांत मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
पावसासोबत वादळी वारे आणि विजांचा धोका असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतात काम करताना विशेष खबरदारी घ्यावी. वीजांचा कडकडाट सुरू असताना मोकळ्या शेतात किंवा झाडाखाली थांबणे टाळावे.
मुंबईत पावसाचा जोर वाढल्यास सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा. दुचाकीस्वारांनी विशेष काळजी घ्यावी आणि वादळी वाऱ्यांच्या वेळी झाडे, होर्डिंग्ज किंवा कमकुवत बांधकामांजवळ थांबणे टाळावे.
एकूणच, 5 सप्टेंबरला महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत मान्सून सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि परिसरातही पावसाच्या सरींसह वादळी हवामानाचा अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे मुंबईकरांनी पुढील काही तास हवामान विभागाच्या अपडेटवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.