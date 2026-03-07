Mumbai Weather Today : मुंबईत उष्णतेचा कहर, मार्चमध्ये 39 अंश तापमान

महाराष्ट्रातील मुंबईतील हवामानामुळे लोकांना घाम फुटला आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच उष्णतेने आपली तीव्रता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी शहराचे कमाल तापमान 38.9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे सामान्यपेक्षा 5.9 अंश जास्त आहे. हवामान खात्याच्या मते, 2023 नंतरचे हे सर्वाधिक तापमान आहे. याआधीचा उच्चांक 14 मार्च 2023 रोजी 39.4अंश सेल्सिअस होता. हवामान विभागाच्या शास्त्रज्ञ डॉ. सुषमा नायर यांनी सांगितले की, गेल्या दोन दिवसांपासून कमाल तापमान सामान्यपेक्षा 4.5 अंश सेल्सिअस जास्त होते, ज्यामुळे शहरात उष्णतेच्या लाटेची घोषणा करण्यात आली.
हवामान खात्याने सांगितले की तापमानात वाढ होण्याचे मुख्य कारण गुजरातवरील अँटी-सायक्लोन होते. यामुळे पूर्वेकडून मुंबईकडे कोरडे आणि उष्ण वारे वाहत होते. तथापि, समुद्राकडून येणारे थंड वारे वेळेत सक्रिय झाले नाहीत, ज्यामुळे तापमानात तीव्र वाढ झाली.
हवामान खात्याच्या मते, 7 मार्च रोजी मुंबईतील कमाल तापमान ३६ ते ३७ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. तथापि, ७ मार्च रोजी शनिवारी मुंबईतील तापमान २ ते ३ अंश सेल्सिअसने कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे उष्णतेपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
उष्ण वाऱ्यांपासून तात्काळ आराम मिळण्याची शक्यता कमी आहे. हवामान खात्याने 7 मार्च रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडसाठी उष्ण आणि दमट उष्णतेच्या लाटेचा इशारा जारी केला आहे. आठवड्याच्या शेवटी उष्णतेपासून काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो, परंतु हवामान अंदाज मॉडेल्स असे सूचित करतात की 11 मार्चच्या सुमारास दिवसाचे तापमान पुन्हा तीव्रतेने वाढेल.
उष्णतेची लाट : उत्तर कोकणातील मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. या भागात तापमान 38°C च्या पार जाण्याची शक्यता असून हवामान उष्ण व दमट राहील.
तापमान: राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कमाल तापमान 35°C ते 40°C च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. रात्रीचे किमान तापमान साधारणपणे 21°C ते 24°C च्या आसपास असेल.
उकाडा: कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात आर्द्रतेमुळे उकाडा अधिक जाणवणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही हवामान कोरडे असून दुपारच्या वेळी कडक ऊन पडण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य सल्ला: वाढत्या उष्म्यामुळे डिहायड्रेशन आणि उष्माघाताचा धोका टाळण्यासाठी नागरिकांनी दुपारी घराबाहेर पडणे टाळावे आणि पुरेसे पाणी प्यावे, असा सल्ला दिला जात आहे.