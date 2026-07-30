महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पाऊस बरसणार, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. राज्यात सर्वदूर पावसाला सुरुवात झाली आहे. पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह, कोकण घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
मान्सूनची आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील श्रीगंगानगरपासून भिवानी, ग्वालेर, सिधी वादळी प्रणालीच्या केंद्र पूरी ते मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. मध्य भारतात पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या परस्पर विरोधी वाऱ्यांचे जोड सक्रिय आहे. यामुळं राज्याला पावसाला पोषक हवामान होत आहे.
आज गुरुवारी कोकणातील रायगड, मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्या मुळं या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर, ठाणे, मुंबई,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नाशिक, बीड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात जोरदार सरींची व विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
पालघर, नंदूरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, लातूर, नांदेड,बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील पावसाचा जोरही गुरुवारपासून वाढू शकतो. या दोन्ही जिल्ह्यांना 'यलो अॅलर्ट' आहे.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे पुढील चार ते पाच दिवस विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात चांगल्या पावसाची शक्यता असून वादळी प्रभाव शनिवारनंतर काहीसा कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
रायगड जिल्ह्यासह पुणे, सातारा कोल्हापूर व नाशिक येथील घाट विभाग, तसेच धुळे, जालना, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली येथे पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' आहे.