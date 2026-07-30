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महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पाऊस बरसणार, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

महाराष्ट्रात सर्वदूर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आज पावसाची स्थिती काय जाणून घेऊयात पावसाचा अंदाज

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:31 AM IST
महाराष्ट्रात पावसाला पोषक वातावरण, कोकण, घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पाऊस बरसणार, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: mumbai weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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