Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधार! या सात जिल्ह्यांत सोसाट्याचा वारा अन् विजांसह वादळी पाऊस कोसळणार

महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधार! 'या' सात जिल्ह्यांत सोसाट्याचा वारा अन् विजांसह वादळी पाऊस कोसळणार

'एल निनो'च्या प्रभावामुळे आठवडाभरापासून पाऊस गायब झाला आहे. मात्र आठवडाभरानंतर 'एल निनो'चा प्रभाव कमी होणार असल्याने 20 जुलैनंतर मुंबईसह राज्यभरात पुन्हा पाऊस कोसळणार

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:29 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधार! 'या' सात जिल्ह्यांत सोसाट्याचा वारा अन् विजांसह वादळी पाऊस कोसळणार
Image Credit: Mumbai weather update Possibility of stormy rain in Konkan Central Maharashtra and 7 district

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधार! 'या' सात जिल्ह्यांत सोसाट्याचा वारा अन् विजांसह वादळी पाऊस कोसळणार
Mumbai Weather update5 min ago
2
Maharashtra breaking news15 min ago
3
eknath shinde20 min ago
4
NCP6:50 PM IST
5
gold6:19 PM IST