महाराष्ट्रात पुन्हा कोसळधार! 'या' सात जिल्ह्यांत सोसाट्याचा वारा अन् विजांसह वादळी पाऊस कोसळणार

हवामान बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात मुसळधार पाऊस बरसला होता. मात्र त्यानंतर पावसाने दडी मारली होती. पावसाने ब्रेक घेतल्यानंतर राज्यात तापमानाचा पारा चढला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा मान्सूनसाठी पोषक वातावरण तयार झालं आहे. आज 15 जुलै रोजी कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस कोसळणार आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, आज कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी सोसाट्याचा वारा, विजांसह वादळी पाऊस होऊ शकतो. मात्र उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस आणि उन्हाचा चटका कायम असणार आहे.
बंगालच्या उपसागरात दक्षिण बांगलादेशजवळ समुद्रसपाटीपासून 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं आज कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा जम्मूपासून देहरादून, बाराबंकी, पटना,बंकुरा, कॅनिंग ते पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे.
आज कोकणातील ठाणे, रायगड, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक घाटमाथा, अहिल्यानगर, पुणे घाटमाथा आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात विजांसह सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या जिल्हांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. ठाणे, मुंबई, नंदुरबार, धुळे,जळगाव, नाशिक,पुणे, सातारा घाटमाथा, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यांत पावसाच्या हलक्या सरी बरसू शकतात. मात्र उन्हाचा ताप कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी समुद्राला मात्र आजपासून प्रचंड उधाण आले आहे. शनिवार, 18 जुलैपर्यंत हीच स्थिती कायम राहणार असून गुरुवार, 16 जुलै रोजी सर्वाधिक उंच म्हणजे 4.98 मीटर लाटा उसळणार आहेत. त्यामुळे पर्यटक मुंबईकरांनी शनिवारपर्यंत समुद्रकिनाऱ्यावर जाऊ नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
मुंबईत सात चौपाट्या आहेत. खवळलेला समुद्र आणि उसळणाऱ्या लाटांमुळे पर्यटकांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या माध्यमातून किनाऱ्यांवर लाइफ गार्ड तैनात करण्यात आले असून दक्षता घेण्यात येत आहे.