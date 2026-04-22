'आताच्या आता इथून निघा!' BJP च्या जनआक्रोश मोर्चात तिनं गिरीश महाजनांना झापलं; मुंबईच्या रस्त्यावरील Video

Mumbai Women Angry On Girish Mahajan:मुंबईमधील वरळी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भाजपाच्या जनआक्रोष मोर्चामध्ये एका महिलेचा आक्रोष सर्वच कॅमेरांच्या नजरा वेधून घेणारा ठरला. ही महिला थेट गिरीश महाजनांवर संतापली

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 08:37 AM IST
Mumbai Women Angry On Girish Mahajan: लोकसभेमध्ये मागील आठवड्यात महिला आरक्षण विधेयक फेटाळल्याचा दोष भारतीय जनता पार्टीकडून विरोधी पक्षांना दिला जातोय. विरोधी पक्षांनी साथ न दिल्यानेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही असं अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत अनेक नेत्यांनी म्हटलं आहे. विरोधकांच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठीच भाजपा आणि महायुतीने मंगळवारी, 21 एप्रिल रोजी मुंबईतील वरळी येथे 'जनआक्रोश मोर्चा' काढला होता. या मोर्चादरम्यान एक अत्यंत विचित्र घटना घडली.

गिरीश महाजनांना महिलेनं झापलं

उच्चभ्रूंचा परिसर मानल्या जाणाऱ्या वरळीमध्ये भाजपाच्या मोर्चामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली, ज्यामुळे एका मुंबईकर महिलेचा संयम सुटला आणि तिने या मोर्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेले भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजनांना सर्वांसमोर सुनावलं. तुम्ही इथून आताच्या आता निघून जा असं ही महिला महाजनांना त्यांच्या तोंडावर बोलली. या महिलेने पोलीस अधिकाऱ्यांनाही वाहतू कोंडीवरुन जाब विचारत धारेवर धरलं. या महिलेचे व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहेत. 

ही महिला महाजनांना नेमकं काय म्हणाली?

भाजपाच्या मोर्चामुळे अडकून पडलेल्या गाड्या बराच वेळ एकाच ठिकाणी अडकलेल्या. त्यावेळी या साऱ्याला वैतागलेली महिला आपल्या कारमधून खाली उतरली आणि तिने थेट गिरीश महाजन यांची गाडी अडवून त्यांना जाब विचारला. "आम्हाला त्रास का देत आहात? आंदोलन करायचे असेल तर मैदानात करा, रस्त्यावर वाहतूक कोंडी का करता?" असे प्रश्न विचारत तिने महाजनांना सुनावले. इतकेच नाही तर, "आताच्या आता तुम्ही इथून चालते व्हा" असंही ही महिला महाजनांना म्हणाली. 'गेट आऊट फॉर्म हियर' असं महाजनांना म्हणून ही महिला तिथून निघून गेली. तिची समजून घालण्यासाठी पुढे आलेल्या पोलिसांनाही या महिलेने झापले. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी दूर करायचं सोडून जाब विचारणाऱ्या महिलेला समजवण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांनाही तिच्या रोषाचा समाना करावा लागला. 

महिलेचं होतंय कौतुक

या महिलेचं सोशल मीडियावरुन कौतुक होत असून दर वेळेस सामान्यांनी नेत्यांच्या ताफ्यांसाठी का अडकून पडायचं? रस्त्यांवरील वाहतूक सुटसुटीत असावी हा आपला मूलभूत अधिकार असून त्यासाठी अशाप्रकारे भांडणारी महिला खरोखरच धैर्यवान आणि हिंमतवान म्हणावी लागेल असं अनेकांनी म्हटलं आहे.

प्रजासत्ताक दिनीही झालेला असाच गोंधळ

याच वर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नाशिकमध्ये आयोजित शासकीय ध्वजारोहण सोहळ्यात पालमंत्री तथा कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतल्याच्या मुद्यावरुन वनविभागाच्या महिला कर्मचारी माधवी जाधव यांनी गोंधळ घातला होता. माधवी जाधव यांनी महाजनांना थेट जाब विचारताना माफी मागावी अशी मागणी केलेली. : महाजन यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, नाव घेणे अनवधानाने राहिले असावे, त्यामागे कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता. त्यांनी या घटनेबद्दल जाहीरपणे दिलगिरी व्यक्त केली होती.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

