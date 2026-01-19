English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

BMC Result:मुंबईकर राजकारणाला कंटाळले? निकालात NOTA ची धक्कादायक आकडेवारी समोर!

BMC Result: मुंबईतील महापालिका निवडणुकीत एकूण 54 लाखांपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केले. नोटा पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांची आकडेवारीह आश्चर्यचकीत करणारी होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 04:10 PM IST
BMC Result:मुंबईकर राजकारणाला कंटाळले? निकालात NOTA ची धक्कादायक आकडेवारी समोर!
नोटा

BMC Result: नुकतीच मुंबई महापालिकेची निवडणूक पार पडली. यात मतदारांनी महायुतीच्या बाजून कौल दिलाय. असे असले तरी अनेक मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली. तर अनेकांनी नोटाचा पर्याय निवडला. यामुळे मुंबईकर राजकारणाला कंटाळलेयत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

निवडणुकीत 'नोटा'चा मोठा वापर

मुंबईतील महापालिका निवडणुकीत एकूण 54 लाखांपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केले. त्यातील सुमारे 1 लाख 327 जणांनी 'नोटा' म्हणजेच नन ऑफ द अबव्ह हा पर्याय दाबला. हे एकूण मतदानाच्या 1.83 टक्के इतके आहे. याचा अर्थ असा की हे मतदार कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हते. ज्यामुळे मतदारांची नाराजी स्पष्ट झाली. मतदार आता अधिक जागरूक झाले आहेत आणि त्यांना पर्याय न आवडल्यास ते नकारात्मक मत व्यक्त करतात. या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 52.94 इतकी होती. तरीही 'नोटा'चा हा आकडा लक्षवेधी आहे.

क्षेत्रानुसार 'नोटा' मतांची विभागणी

मुंबईच्या विविध भागांत 'नोटा'चा वापर वेगवेगळा दिसला. पश्चिम उपनगरात दहिसर ते बांद्रा सर्वाधिक 47 हजार 936 मते 'नोटा'ला मिळाली. जी तेथील एकूण मतदानाच्या 1.9 टक्के आहे. पूर्व उपनगरात भांडुप ते सायन 29 हजार 101 मते, म्हणजे 1.7 टक्के, तर कोलाबा, माहिम आणि माटुंगा यासारख्या दक्षिण भागात 23 हजार 290 मते, जी 1.8 टक्के इतकी आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत मतदारांच्या भावना कशा वेगळ्या आहेत आणि काही ठिकाणी उमेदवारांच्या निवडीबाबत अधिक असमाधान आहे. 

एका वार्डातील सर्वाधिक 'नोटा' मते

दक्षिण मुंबईतील वार्ड क्रमांक 226 मध्ये 'नोटा'ला सर्वाधिक 1 हजार 404 मते मिळाली. जी तेथील एकूण मतदानाच्या 5.1 टक्के आहे. या वार्डात मतदानाची टक्केवारी 50 टक्के होती. तरीही 'नोटा'चा हा प्रमाण इतर भागांपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की त्या भागातील मतदारांना उपलब्ध उमेदवार किंवा त्यांच्या धोरणांबाबत फारसा विश्वास नव्हता. काही विशिष्ट भागांत राजकीय असमाधान किती गंभीर आहे, हे यातून दिसून येते. 

'नोटा' पर्यायाचे महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये 'नोटा' हा पर्याय सुरू करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला न निवडता मतदानाचा हक्क बजावता येईल. यामुळे मतदारांची गोपनीयता राखली जाते आणि ते आपली नापसंती व्यक्त करू शकतात. पूर्वी मतदार फक्त घरबसल्या राहून असमाधान दाखवू शकत होते, पण आता 'नोटा'मुळे ते सक्रियपणे सहभागी होतात. हे पर्याय मतदारांना अधिक शक्तिशाली बनवते आणि राजकीय पक्षांना चांगले उमेदवार देण्यासाठी प्रोत्साहन देते. 

'नोटा'चा अर्थ 

'नोटा'ची ही संख्या मागील निवडणुकांशी तुलना करता फारशी दिलेली नाही, पण ती मतदारांच्या नाराजीचे सूचक आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांच्या निवडीबाबत विचार करावा लागेल. भविष्यात अशा पर्यायाचा वापर वाढल्यास निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
bmc resultNOTANOTA votes in BMCnota Countingbmc

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात चाललंय काय? ...म्हणून शिंदे काँग्रेसचा 'ह...

महाराष्ट्र बातम्या