Marathi News
प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! CSMTवरील हा प्लॅटफॉर्म तब्बल 3 महिने बंद राहणार

Mumbai Local CSMT Railway Update: मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील एक प्लॅटफॉर्म तब्बल तीन महिने बंद राहणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 27, 2025, 07:39 AM IST
प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! CSMTवरील हा प्लॅटफॉर्म तब्बल 3 महिने बंद राहणार
Mumbais CSMT Platform 18 to remain shut for 3 months for redevelopment work

Mumbai Local CSMT Railway Update: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी येथील एक प्लॅटफॉर्म तीन महिन्यांसाठी बंद राहणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून हा प्लॅटफॉर्म बंद करण्यात येणार आहे. त्याचा परिणाम लांब पल्ल्यांच्या ट्रेनवर होणार आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा 18 नंबरचा प्लॅटफॉर्म पायाभूत कामे आणि सुरक्षा बॅरेकेड्स उभारण्याच्या कामासाठी 1 ऑक्टोबरपासून सुमारे 3 महिने बंद राहणार आहे. प्लॅटफॉर्म बंद असल्यामुळं या लोकलला कोणताही फटका बसणार नाहीये. तर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना मात्र फटका बसणार आहे. या प्लॅटफॉर्मवरुन सुटणाऱ्या अमरावती-सीएसएमटी या दोन्ही एक्स्प्रेस गाड्या दादरपर्यंतच धावणार आहेत. 

सध्या सीएसएमटी येथे प्लॅटफॉर्म 11 ते 18वर सुमारे 20 ते 22 एक्स्प्रेस दररोज धावतात. या ट्रेनसाठी दररोज सुमारे 1 लाख प्रवासी रोज पोहोचतात. अशातच तीन महिने हा प्लॅटफॉर्म बंद असल्यामुळं प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. प्रवाशांना आता ट्रेन पकडण्यासाठी दादर येथे जावे लागणार आहे. 

सीएसएमटी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 2450 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणमार्फत या प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे. सीएसएमटीच्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर विस्तारित डेक उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सर्व प्लॅटफॉर्मवर पायलिंगचे काम केले जात आहे. यासाठीच 18 नंबरचा प्लॅटफॉर्म बंद करण्यात येत आहे. 

FAQ

१: सीएसएमटी येथील कोणता प्लॅटफॉर्म बंद होत आहे?

उत्तर: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील १८ नंबर प्लॅटफॉर्म १ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुमारे ३ महिन्यांसाठी बंद राहणार आहे.

२: हा प्लॅटफॉर्म बंद करण्याची तारीख आणि कालावधी काय आहे?

उत्तर: हा प्लॅटफॉर्म १ ऑक्टोबर २०२५ पासून बंद करण्यात येणार असून, सुमारे ३ महिन्यांसाठी (साधारणपणे डिसेंबर २०२५ पर्यंत) बंद राहील.

३: प्लॅटफॉर्म बंद करण्यामागे कारण काय आहे?

उत्तर: पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आणि सुरक्षा बॅरेकेड्स उभारण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म बंद करण्यात येत आहे. हे सीएसएमटी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग आहे, ज्यात सर्व प्लॅटफॉर्मवर विस्तारित डेक उभारण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पायलिंगचे काम केले जात आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
csmt renovationcsmt to remain shutMumbaiCSMT Railway StationCSMT Platform 18

महाराष्ट्र बातम्या