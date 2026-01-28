अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू; काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्रात अविश्वसनीय घडामोड घडली आहे. 28 जानेवारी 2026 हा दिवस महाराष्ट्रासाठी काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. बारामतीत लँडिंगदरम्यान अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. अजित पवार यांच्यासह एकूण 6 जणांचा या विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांसह ते 5 जण नेमके कोण होते याबाबतही विचारलं जात आहे.
बुधवारी सकाळी महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघाताने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. या अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील पिंकी माळी ही मुलगी होती, जी विमानात फ्लाइट अटेंडंट (क्रू मेंबर) होती. पिंकी माळीचे कुटुंबीय मुंबईत राहतात.
बुधवारी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास बारामती येथे विमान लँडिग करण्याचा प्रयत्न करत असताना हा अपघात झाला. तांत्रिक बिघाड किंवा इतर कारणांमुळे विमानाचा तोल गेला आणि तो कोसळला. धडक इतकी जोरदार होती की विमानाला लगेच आग लागली. बचाव पथके येण्यापूर्वीच विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दिग्गज नेते अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
मृतांपैकी एक असलेली फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माली ही उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील केरकट तहसीलमधील भैंसा गावची रहिवासी होती. पिंकीचे वडील शिवकुमार माळी यांना चार भाऊ होते आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंब बऱ्याच काळापासून मुंबईत राहत होते. विमान अपघात आणि पिंकीच्या मृत्यूची बातमी तिच्या वडिलोपार्जित गावी जौनपूरला पोहोचताच, तेथे शोककळा पसरली.
पिंकीच्या कुटुंबाला आज सकाळीच या दुर्घटनेची माहिती मिळाली. पिंकीने कठोर परिश्रमातून विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रवेश केला. पिंकीच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. वर्षभरापूर्वीच पिंकींचे लग्न झाले होते. संसार थाटण्याआधीच पिंकीने जगाचा निरोप घेतला आहे.
-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
-विदीप जाधव, बॉडीगार्ड
-पिंकी माळी
-कॅप्टन सुमित कपूर
-कॅप्टन शांभवी पाठक