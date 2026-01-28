English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू; काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न

अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आहे. पिंकी माळी मुळची उत्तर प्रदेशची आहे. मात्र, कुटुंबासोबत ती मुंबईत राहत होती. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 02:53 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash:  महाराष्ट्रात अविश्वसनीय घडामोड घडली आहे.  28 जानेवारी 2026 हा दिवस महाराष्ट्रासाठी काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. बारामतीत लँडिंगदरम्यान अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं. अजित पवार यांच्यासह एकूण 6 जणांचा या विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. अजित पवारांसह ते 5 जण नेमके कोण होते याबाबतही विचारलं जात आहे. 

बुधवारी सकाळी महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघाताने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. या अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील पिंकी माळी ही मुलगी होती, जी विमानात फ्लाइट अटेंडंट (क्रू मेंबर) होती.  पिंकी माळीचे कुटुंबीय मुंबईत राहतात.

बुधवारी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास बारामती येथे विमान लँडिग करण्याचा प्रयत्न करत असताना हा अपघात झाला. तांत्रिक बिघाड किंवा इतर कारणांमुळे विमानाचा तोल गेला आणि तो कोसळला. धडक इतकी जोरदार होती की विमानाला लगेच आग लागली. बचाव पथके येण्यापूर्वीच विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दिग्गज नेते अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

मृतांपैकी एक असलेली फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माली ही उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील केरकट तहसीलमधील भैंसा गावची रहिवासी होती. पिंकीचे वडील शिवकुमार माळी यांना चार भाऊ होते आणि त्यांचे संपूर्ण कुटुंब बऱ्याच काळापासून मुंबईत राहत होते. विमान अपघात आणि पिंकीच्या मृत्यूची बातमी तिच्या वडिलोपार्जित गावी जौनपूरला पोहोचताच, तेथे शोककळा पसरली.

पिंकीच्या कुटुंबाला आज सकाळीच या दुर्घटनेची माहिती मिळाली. पिंकीने कठोर परिश्रमातून विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रवेश केला. पिंकीच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. वर्षभरापूर्वीच पिंकींचे लग्न झाले होते. संसार थाटण्याआधीच पिंकीने जगाचा निरोप घेतला आहे.  

विमानात कोण कोण होते?

-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री 
-विदीप जाधव, बॉडीगार्ड
-पिंकी माळी
-कॅप्टन सुमित कपूर
-कॅप्टन शांभवी पाठक

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

