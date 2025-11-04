मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरणात 2 रेल्वे इंजिनिअर विरोधात गुन्हा दाखल; रेल्वेतून 13 प्रवासी पडून झाला होता मोठा अपघात

mumbra railway accident : मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरणात 2 रेल्वे इंजिनिअर विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेल्वे पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंब्रा रेल्वे स्थानकदरम्यान 9 जून 2025 रोजी रेल्वेतून प्रवासी पडून मोठा अपघात झाला होता. या घटनेत 4 जणांचा मृत्यू तर 9 जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लोकल ट्रेनही मुंबईची लाईफ आहे. लाखो प्रवासी रोज रेल्वेने प्रवास करतात. मुंबई उपनरीय लोकलचा मुख्य रेल्वे मार्ग असलेल्या मध्य रेल्वेवर 9 जून 2025 रोजी भयानक दुर्घटना घडली होती. मुंब्रा स्टेशनजवळ लोकलमधून पडून 13 प्रवासी जखमी झाले होते. तर या अपघातात 4 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. लोकलमधील प्रचंड गर्दीमुळे काही प्रवासी डब्याच्या दरवाज्यात (फूटबोर्ड) लटकत उभे होते. त्याचवेळी बाजूने जाणारी लोकल या प्रवाशांना घासून गेली. या लोकलच्या धक्क्याने आठ प्रवासी ट्रेनमधून खाली पडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती.
या घटनेच्या चार महिन्यांनंतर मध्य रेल्वेच्या दोन विभागीय अभियंत्यांवर लोहमार्ग पोलिसांनी शनिवारी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. निष्काळजीपणा, ट्रॅक मेंटेनन्सकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका अभियंत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे कारण सांगत अभियंत्यांची नावे गुपित ठेवण्यात आली आहेत. अपघातात रेल्वेची कोणतीही चूक नाही. प्रवाशांच्या बॅगांमुळे अपघात झाल्याचा दावा मध्य रेल्वे प्रशासनाने केला होता. मात्र, रेल्वेचा तो दावा फोल ठरला, अशी माहिती सहायक पोलिस आयुक्त सुधाकर शिरसाट यांनी दिली.
रेल्वेला त्यांनी सहकार्य करण्यासाठी तपासी पथकाने पत्रे दिली होती. मात्र, त्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने मुंब्रा दुर्घटनेची सखोल चौकशी केली आहे. यामागील कारणे शोधली आहेत. दोन ट्रॅकमधील अंतर हे ट्रॅकच्या मध्यापासून 5.3 मीटर असते, तर ट्रॅकच्या दोन्ही समोरासमोरील बाजूपासून 3.6 मीटर एवढे असते. लोकल एकमेकांना क्रॉस करताना सुमारे 1.8 मीटर म्हणजेच 5,6 फूट अंतर असते. वळणदार भागातही तेवढेच हवे असते. या तांत्रिक बाबींचा तपास अधिकाऱ्यांनी अभ्यास केला. अपघात घडल्यानंतर रेल्वेने त्यांच्या तांत्रिक टीमच्या मदतीने अपघाताच्या ठिकाणी रुळांमधील अंतर किती होते, याची मोजणी केली. त्याचे फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले होते.
FAQ
1 मुंब्रा रेल्वे अपघात कधी आणि कुठे घडला?
मुंब्रा रेल्वे अपघात ९ जून २०२५ रोजी मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ घडला. हा अपघात मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये झाला.
2 अपघातात किती लोक प्रभावित झाले?
या अपघातात ४ जणांचा मृत्यू झाला, तर ९ जण जखमी झाले. एकूण १३ प्रवासी प्रभावित झाले होते.
3 अपघाताचे मुख्य कारण काय होते?
अपघाताचे मुख्य कारण लोकल ट्रेनमधील प्रचंड गर्दी होते. काही प्रवासी डब्याच्या दरवाज्यात (फूटबोर्ड) लटकत उभे होते. त्याचवेळी बाजूने जाणाऱ्या दुसऱ्या लोकलने या प्रवाशांना घासून गेल्याने ते खाली पडले.