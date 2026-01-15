English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘EVM वरचं फक्त भाजपा उमेदवारासमोरचं बटण दाबलं जातंय’; 'सर्व यंत्रणा...'

Municipal Corporation Election 2026 EVM Issue: राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ईव्हीएमसंदर्भातील गोंधळ दिसून येत असतानाच अनेक ठिकाणी पहिल्या अर्ध्या तासामध्ये ईव्हीएम बंद पडल्याचे प्रकार समोर आलेत. असं असतानाच आता एक धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 15, 2026, 11:29 AM IST
‘EVM वरचं फक्त भाजपा उमेदवारासमोरचं बटण दाबलं जातंय’; 'सर्व यंत्रणा...'
मतदान सुरु झाल्यानंतर पहिल्या काही तासांमध्येच गोंधळ (प्रातिनिधिक फोटो)

Municipal Corporation Election 2026 EVM Issue: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या दोन तासांमध्ये महाराष्ट्रातील सरासरी मतदान हे 7 ते 8 टक्क्यांपर्यंत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी ईव्हीएममध्ये गडबड असल्याने मतदान थांबवावे लागलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी ईव्हीएम मशीन अचानक बंद पडत असून ठाण्यात तर एका ठिकाणी ईव्हीएमला शॉक लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, धुळे, नवी मुंबई, पनवेल सगळीकडेच कोणत्या ना कोणत्या बुथवर ईव्हीएममधील तांत्रिक बिघाड चर्चेत आहे. असं असतानाच आता धुळ्यातून शिवसेनेच्या उमेदवाराने कोणतंही बटन दाबलं तरी भाजपाला मत जात असल्याचा आरोप केलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

मतदान यंत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक बिघाड

धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये उमेदवार असलेल्या शिवसेनेच्या पार्वती जोगी यांनी मतदान यंत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक बिघाड करण्यात आल्याचा आरोप केलेला आहे. मतदान यंत्रणामध्ये भाजप उमेदवारासमोरचं बटन दाबलं जात असल्याचा आरोप ही त्यांनी केला आहे. लोकशाही वेठीस धरलेला गेली असून, सर्व यंत्रणा मॅनेज असल्याचा आरोपही त्यांनी केलेला आहे. पार्वती जोगी यांनी मतदान केंद्रांवर भेटी देत त्या ठिकाणी पाहणी केली. त्या स्वतः शिवसेनेकडून प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये उमेदवार आहेत.

नक्की वाचा >> खरोखरच Shocking News... EVM ला स्पर्श करताच मतदारांना लागतोय शॉक; 'या' शहरात खळबळ

अर्ध्या तासात ईव्हीएम खराब

धुळ्यात प्रभाग 10, प्रभाग 4 मध्ये मतदान सुरु झाल्यानंतर अर्ध्या तासामध्येच ईव्हीएम मशीन खराब झालं. तांत्रिक बिघाडामुळे मशीन बंद पडलं. सुमारे वीस मिनिटात मशीन बंद झालं. प्रशासनाच्या वतीने तात्काळ मशीनमधील तांत्रिक अडचण दूर करत पुन्हा मशीन सुरू करत काही वेळाने मतदानाला पुन्हा सुरुवात झाली.

नक्की वाचा >> गणेश नाईकांना मतदान केंद्रच सापडेना! शिंदेंवर संतापून म्हणाले, 'काही लोकांच्या झोपा...'

शाईबद्दलही शंका

राज्यातील अनेक भागांमध्ये मतदानानंतर बोटाला लावली जाणारी शाई पुसली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काही ठिकाणी शाई पुसून पुन्हा बोगस मतदानाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही केला जातोय. शाईसंदर्भातील गोंधळामुळे निवडणुकींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जात आहे.

आज कुठे कुठे मतदान?

बृहन्मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई- विरार, कोल्हापूर, कल्याण- डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा- भाईंदर, नांदेड- वाघाळा, सांगली- मीरज, कुपवाड, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर, इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेसाठी मतदान होत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

'राडे करणाऱ्यांचे अभिनंदन, आमचीपण टीम राडा घालायला......

मुंबई बातम्या