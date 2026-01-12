मतदारांनो गोंधळू नका! कोणाची कुठे युती, कोणामध्ये दुरावा? 29 महापालिकांची बदललेली राजकीय समीकरणं एका क्लिकवर

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय घडामोडींना उधाण आलं असून, निवडणुकांच्या या रिंगणात अनेक पक्षांनी दणक्याच मोर्चेबांधणी केल्याचं चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या धामधुमीत आता अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आला असून, हा टप्पा म्हणजे महापालिका निवडणुकांचा. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कंबर कसली असून, काही ठिकाणी महायुती फुटल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. तर, काही ठिकाणी ध्यानीमनी नसतानाही विरोधात असणारे पक्ष एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं.
15 जानेवारी 2026 रोजी राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, या निवडणुकीमध्ये लक्ष वेधून जात आहे ती म्हणजे ठाकरे बंधूंची युती आणि पुणे- पिंपपी चिंचवड इथं झालेली राष्ट्रवादीच्या शरद पवार, अजित पवार गटातील युती. नागरिकांचे प्रश्न, स्थानिक समस्या या सर्व परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी या युती झाल्या असून, आता अनेक ठिकाणी मतदारही, नेमक्या या युतीच्या समीकरणांमध्ये गोंधळले आहेत. त्यामुळं कोणाची युती नेमकी कुठं झालीये, हे आताच पाहून घ्या... जेणेकरून मतदानावेळी गोंधळ व्हायला नको...
मुंबई -
भाजप+शिंदेसेना+रिपाई (आठवले)
शिवसेना उबाठा +मनसे+राष्ट्रवादी (श.प.)
काँग्रेस+वंचित
राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्ष इथं स्वतंत्र लढणार
ठाणे -
भाजप+शिंदेसेना युती
शिवसेना उबाठा +मनसे+ राष्ट्रवादी शरद पवार
राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष, काँग्रेस आण वंचित स्वतंत्र लढणार
पुणे-
भाजप+रिपाई आठवले
दोन्ही राष्ट्रवादी SP, AP
काँग्रेस+शिवसेना उबाठा +मनसे
शिंदेसेना, वंचित वेगळे लढणार
नागपूर-
भाजप+शिंदेसेना युती
काँग्रेस, शिवसेना उबाठा , दोन्ही राष्ट्रवादी, बसप, वंचित, मनसे स्वतंत्र लढणार
नाशिक-
शिंदेसेना+राष्ट्रवादी AP
शिवसेना उबाठा +मनसे+राष्ट्रवादी SP+काँग्रेस
भाजप, वंचित, माकप, आप, एमआयएम, सपा स्वतंत्र लढणार
नवी मुंबई-
मनसे+शिवसेना उबाठा युती
भाजप, शिंदेसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस स्वतंत्र लढणार
कल्याण-डोंबिवली-
भाजप+शिंदेसेना+रिपाई
शिवसेना उबाठा+मनसे युती
काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP+वंचित
राष्ट्रवादी AP, आप स्वतंत्र लढणार
वसई-विरार-
भाजप+शिंदेसेना युती
बविआ+मनसे आघाडी
राष्ट्रवादी AP, काँग्रेस, वंचित स्वतंत्र लढणार
मीरा-भाईंदर-
शिवसेना उबाठा+ मनसे युती
भाजप, शिंदेसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस, वंचित स्वतंत्र
उल्हासनगर-
शिंदेसेना+ओमी कलानी+साई पक्ष
काँग्रेस+शिवसेना उबाठा+मनसे
भाजप, राष्ट्रवादी AP, वंचित स्वतंत्र
भिवंडी-
भाजप+शिंदेसेना युती
शिवसेना उबाठा+मनसे आघाडी
राष्ट्रवादी AP, राष्ट्रवादी SP, काँग्रेस, सपा स्वतंत्र लढणार
पनवेल-
भाजप+शिंदेसेना+राष्ट्रवादी AP (महायुती)
काँग्रेस+शिवसेना उबाठा+राष्ट्रवादी SP+मनसे+सपा+शेकाप
वंचित स्वतंत्र लढणार
पिंपरी-चिंचवड-
भाजप+रिपाई (आठवले)
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र AP, SP
शिवसेना उबाठा+मनसे
शिंदेसेना, काँग्रेस, वंचित स्वतंत्र लढणार
छत्रपती संभाजीनगर-
काँग्रेस+वंचित आघाडी
निवडक जागांसाठी काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP
भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेना, राष्ट्रवादी AP स्वतंत्र लढणार
सोलापूर-
शिंदेसेना+राष्ट्रवादी AP युती
काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP+माकप+शिवसेना उबाठा
भाजप, वंचित, एमआयएम स्वतंत्र लढणार
कोल्हापूर-
भाजप+शिंदेसेना+राष्ट्रवादी AP+रिपब्लिकन (कवाडे)
काँग्रेस+शिवसेना उबाठा
राष्ट्रवादी SP+वंचित+आप
जनसुराज्य शक्ती+रिपब्लिकन (आठवले) स्वतंत्र लढणार
सांगली-मिरज-
काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP
शिवसेना उबाठा+मनसे+राष्ट्र विकास सेना
भाजप, राष्ट्रवादी AP (छुपी युती), शिंदेसेना, वंचित स्वतंत्र लढणार
अहमदनगर-
राष्ट्रवादी AP+भाजप युती
काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP+शिवसेना उबाठा
शिंदेसेना, एमआयएम, वंचित, मनसे स्वतंत्र
अकोला-
भाजप+राष्ट्रवादी AP
काँग्रेस+राष्ट्रवादी SP
शिवसेना उबाठा+मनसे (काही ठिकाणी काँग्रेससोबत)
अमरावती-
काँग्रेस+उद्धवसेना (14 जागा)
शिवसेना उबाठा+मनसे (2 जागी राष्ट्रवादी AP सोबत मैत्रीपूर्ण लढत)
वंचित+युनायटेड फोरम
भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (श.प.), एमआयएम स्वतंत्र लढणार