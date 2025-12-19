मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी भाजपाने कसली कंबर! 20 शिलेदारांची नावं जाहीर; वाचा यादी

BJP Election Committee for BMC Election: महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर आता सर्व राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरु झाली असून, राज्यात अनेक ठिकाणी युती आणि आघाडींची चाचपणी होत आहे. यादरम्यान सर्वाधिक लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीवर असणार आहे. सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेची 2017 नंतर आता थेट 2025 मध्ये निवडणूक होत आहे. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असणारी निवडणूक जिंकत भगवा फडकावण्याचा भाजपाचा पुरेपूर प्रयत्न आहे. यावरुन एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत त्यांची जागावाटपावरुन रस्सीखेचही सुरु आहे.
दरम्यान भाजपाने मुंबई जिंकण्यासाठी तयारी सुरु केली असून, निवडणूक समितीची घोषणा केली आहे. निवडणुकीसाठी 20 जणांच्या समितीची घोषणा झाली आहे. या निवडणूक निवडणूक समितीमध्ये दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे.
1) मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम,
2) आशिष शेलार
3) केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
4) राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे
5) राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
6) मंगलप्रभात लोढा, कॅबिनेट मंत्री
7) प्रवीण दरेकर, गटनेते, विधान परिषद
8) अतुल भातखळकर, आमदार
9) भाई गिरकर, माजी मंत्री
10) योगेश सागर, आमदार
11) पराग अळवणी, आमदार
12) मिहीर कोटेचा, आमदार
13) प्रसाद लाड, आमदार
14) मनिषा चौधरी, आमदार
15) चित्रा वाघ, आमदार
16) राजेश शिरवडकर, महामंत्री, मुंबई भाजपा
17) गणेश खणकर, महामंत्री, मुंबई भाजपा
18) आचार्य पवन त्रिपाठी, महामंत्री, मुंबई भाजपा
19) श्वेता परुळकर, महामंत्री, मुंबई भाजपा
20) प्रभाकर शिंदे, माजी गटनेता, मनपा
मुंबई महापालिकेच्या 150 जागांवर भाजप आणि शिवसेनेचं एकमत झालंय. शिवसेना आणि भाजपनं ही संयुक्त घोषणा केली आहे. उर्वरित 77 जागांपैकी कोण किती जागा लढवणार याचा फैसला लवकरच होणार असल्याची माहिती शिवसेना आणि भाजप नेत्यांनी दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेची दादरच्या वसंत स्मृती कार्यालयात बैठक झाली. महायुतीच्या मुंबईतील जागावाटपामध्ये जिंकून येण्याच्या फॉर्म्युलावर भर देण्यात आला. विद्यमान जागा कुणाची यापेक्षा दीडशेहून अधिक जागांवर कोण निवडून येऊ शकतो यावर जागावाटपात चर्चा झाली.
बईत भाजप शिवसेनेच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटी सुरु आहेत. या जागावाटपाच्या वाटाघाटीत महत्वाचा टप्पा पार पडल्याची घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केलीय. मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांपैकी तब्बल दीडशे जागांवर कोण लढणार आणि कोणती जागा कुणाला सोडणार यावर भाजप शिवसेनेचं एकमत झालंय. जागावाटपात जिंकून येणं हाच निकष ठेवण्यात आल्याचं महायुतीच्या नेत्यांनी सांगितलंय. दिडशे जागा सहज जिंकू असा विश्वासही युतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केलाय. पण हे सांगताना सहमती झालेल्या दीडशे जागांपैकी कुणाच्या वाट्याला किती जागा सुटल्या हे मात्र कोणत्याही नेत्यांनी सांगण्याचं टाळलं.
77 जागांबाबत शिवसेना भाजप आणि आरपीआयची बोलणी सुरु असून येत्या दोन दिवसांत या जागांचंही वाटप पूर्ण होईल असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. एवढंच नाही तर जागावाटपाचा तिढा कायम राहिल्यास फडणवीस आणि शिंदे या जागावाटपाचा तिढा सोडवतील असंही नेत्यांनी सांगितलं. जागावाटप करताना बंडखोरीचं कोणतंही टेन्शन नसल्याचाही निर्वाळा महायुतीच्या नेत्यांनी दिलाय.
मुंबईच्या जागावाटपाचं कसं होणार अशी चिंता महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होती. पण निम्म्यापेक्षा जास्त जागांचं वाटप पहिल्या एक दोन फे-यांमध्येच झालंय. त्यामुळं उर्वरीत 77 जागांचं वाटपही सुरळीत होईल असा आत्मविश्वास महायुतीच्या नेत्यांमधून व्यक्त केला जात आहे.