English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ना मतदान झालं, ना निकाल लागला तरी भाजपाचे 6 नगरसेवक जिंकले! 16 जानेवारीआधीच Result हाती

BJP Six Candidates Elected as Corporator before result: राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. मात्र निकाल लागण्याआधीच भाजपाचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 31, 2025, 06:33 PM IST
ना मतदान झालं, ना निकाल लागला तरी भाजपाचे 6 नगरसेवक जिंकले! 16 जानेवारीआधीच Result हाती

BJP Six Candidates Elected as Corporator before result: राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. मात्र निकाल लागण्याआधीच भाजपाचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. कल्याण डोंबिवली, धुळे आणि पनवेलमधील भाजपाच्या पाच जागा निश्चित झाल्या आहेत. यामुळे भाजपाला निकालाआधीच गोड बातमी मिळाली आहे. धुळे महापालिकेत भाजपाच्या दोन, पनवेलमध्ये एक आणि कल्याण डोंबिवलीत तीन नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या दोन जागा बिनविरोध

धुळे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाने आपले खातं उघडलं असून दोन जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 मधून उज्वला भोसले, तसंच प्रभाग क्रमांक 6 मधून ज्योत्स्ना पाटील बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. विरोधी उमेदवारांचे अर्ज बाद झाल्याने ज्योत्स्ना पाटील बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांनी शिवसेना ठाकरे गटातून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
 
विजय झाल्यानंतर आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विजयी उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. धुळे महापालिकेत भाजपने दोन जागा बिनविरोध जिंकत खात उघडलं असून येणाऱ्या दोन दिवसात सहा ते सात जागा आमच्या बिनविरोधी होतील असा विश्वास आमदार अनुप अग्रवाल यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे

कल्याण–डोंबिवलीत भाजपचे तीन उमेदवार बिनविरोध 

कल्याण–डोंबिवलीत भाजपने आपली राजकीय ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. कल्याण पूर्व आणि डोंबिवलीत भाजपचे तब्बल तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने भाजप कार्यकर्ते जल्लोष करत आहेत. 

कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठी बाजी मारली असून भाजपचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. कल्याण पूर्व विभाग क्रमांक 18 मधून रेखा चौधरी, तर डोंबिवलीतील पॅनल क्रमांक 26 क मधून आसावरी नवरे आणि 26 ब मधून रंजना पेणकर या तिन्ही उमेदवारांचा कोणताही प्रतिस्पर्धी नसल्याने त्या बिनविरोध विजयी ठरल्या आहेत.

या यशाबद्दल प्रतिक्रिया देताना भाजप नेत्यांनी सांगितले की, हे यश म्हणजे भाजपच्या विकासकामांवर जनतेने दिलेला विश्वास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सातत्याने चांगले काम करत असल्यानेच हा विश्वास अधिक मजबूत होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना आसावरी नवरे आणि रंजना पेणकर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला उमेदवारीच्या प्रक्रियेमुळे मोठे दडपण होते. मात्र बिनविरोध निवड झाल्यानंतर आता दिलासा मिळाला असून विकासकामांसाठी अधिक जोमाने काम करता येणार आहे.डोंबिवली परिसरातील महिलाच्या समस्या आरोग्य इतर मूलभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. 

पनवेल मध्ये भाजप उमेदवार नितीन पाटील विजयी 

पनवेल महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 18 मधून भाजपचे उमेदवार नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या प्रभागातून त्यांच्या विरोधात शेकापचे रोहन गावंड उमेदवार होते. परंतु गावंड यांचा अर्ज बाद झाला असल्याने नितीन पाटील यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026dhuleBJPPanvel Electionpanvel

इतर बातम्या

संजय राऊतांच्या घरी बॉम्बशोध पथक दाखल, गाडीवर लिहिलेला दिसल...

मुंबई बातम्या