Marathi News
मुंबईकरांनीही कधी पाहिला नाही असा प्रोजेक्ट! मोदींनी ₹8870000000 दिले, 2000+ नोकऱ्या अन्...

Centre Givers Rs 887 Crore For Mumbai: मुंबईसाठी देण्यात आलेला हा निधी नक्की कोणत्या प्रकल्पासाठी असून त्याचा शहराला कसा फायदा होणार आहे? नेमका हा प्लॅन आहे तरी काय समजून घ्या ए टू झेड माहिती एकाच ठिकाणी...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 20, 2025, 12:34 PM IST
मुंबईकरांनीही कधी पाहिला नाही असा प्रोजेक्ट! मोदींनी ₹8870000000 दिले, 2000+ नोकऱ्या अन्...
मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट (प्रातिनिधिक फोटो)

Centre Givers Rs 887 Crore For Mumbai: मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुंबईवर पैशांचा पाऊस पाडला आहे. केंद्र सरकारने मुंबईमधील एका खास प्रोजेक्टसाठी तब्बल 887 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 2 हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार असल्याने स्थानिकांना मोठा फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रोजेक्टमुळे मुंबईतील पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल असंही सांगितलं जात आहे. हा प्रोजेक्ट नेमका आहे काय ते पाहूयात...

काय आहे हा प्रकल्प?

केंद्र सरकार मुंबईमध्ये ‘मरीना केंद्र’ उभारु इच्छित आहे. हे एक अत्याधुनिक पर्यटन केंद्र असणार आहे. मुंबईतील हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने 887 कोटी रुपयांच्या ‘मरीना केंद्र’ विकसित करण्याच्या योजनांना शुक्रवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पामध्ये नौवहन, सागरी पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. हा प्रकल्प मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळीदरम्यान केंद्राकडून अचानक हा निर्णय घेण्यात आल्याने याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी देताना केंद्र सरकारने नेमकं काय म्हटलंय हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

केंद्र सरकारने याबद्दल काय म्हटलंय?

‘विकसित भारत मुंबई मरीना’ असे केंद्र सरकारच्या या महत्त्वकांशी प्रकल्पाचे नाव असून या प्रकल्पामुळे मुंबईत जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण होईल, असा विश्वास मोदींच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय बंदरे आणि जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. नौवहन, बंदर आणि सागरी पर्यटनाच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या विकासाला या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पामुळे खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, नवी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, किनारपट्टी भाग विकसित करून सार्वजनिक वापरासाठी ते खुले केले जातील, असे बंदरे व जहाजबांधणी मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

या प्रोजेक्टमधून मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होणार?

हे ‘मरीना केंद्र’ 12 हेक्टर क्षेत्रात विकसित केले जाणार असून त्यात बोटींसाठी डॉकिंग, पर्यटन केंद्र आणि इतर आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे. मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने मुख्य मरीना केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे 470 कोटी रुपये गुंतवणार आहे. खासगी ऑपरेटर ऑनशोर सुविधांसाठी सुमारे 417 कोटी रुपये गुंतवणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दोन हजारांपेक्षा जास्त लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल असा दावा केला जात आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

