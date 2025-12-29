'तुम्ही चुकीचा...', एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी नाराजी! 3 बस भरुन कार्येकर्ते निवासस्थानी दाखल

Shivsena Activist Upset with Candidate: महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता अंतिम तारीख आता जवळ आली आहे. 30 डिसेंबरला अर्ज दाखल करायचे असल्याने आता सर्व पक्षांकडून अंतिम तयारी सुरु आहे. सर्व पक्षांकडून एबी फॉर्मचं वाटप केलं जात आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत अनेक ठिकाणी एकमेकांसाठी जागा सोडावी लागत असल्याने नाराजी आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतही कार्यकर्ते नाराज असून, तीन बस भरुन नंदनवनला पोहोचले आहेत.
वॉर्ड 196 चे नाराज शिवसैनिक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी नंदनवन येथे आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला ती जागा गेल्या कारणाने अनेक शिवसैनिक नाराज आहेत. 3 बस घेऊन कार्यकर्ते नंदनवनला दाखल झाले आहेत. चुकीचा उमेदवार दिला असल्या कारणाने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी आले आहेत.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पश्चिम मुंबई बाबत महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू आहे. मनसेमधून शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलेले सुहास शिंदे देखील बैठकीसाठी उपस्थित आहेत. माजी नगरसेविका स्नेहल सुहास शिंदे आहेत सांताक्रुज वॉर्ड क्रमांक 88 मधून निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. महायुती मधून शिवसेनेच्या वाटेला कमी जागा आल्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार शिंदे यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. संजय निरुपम देखील या बैठकीला हजर आहेत.
दुसरीकडे महायुतीचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी रवाना झाले आहेत. आधी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची नेते भेट घेणार आहेत. प्रविण दरेकर, अतुल भातखळकर नंदनवन बंगल्याकडे रवाना झाले आहेत. तर आशिष शेलार, अमित साटम, उदय सामंत, राहुल शेवाळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्याकडे रवाना झाले आहेत.