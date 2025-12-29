English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • तुम्ही चुकीचा..., एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी नाराजी! 3 बस भरुन कार्येकर्ते निवासस्थानी दाखल

'तुम्ही चुकीचा...', एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी नाराजी! 3 बस भरुन कार्येकर्ते निवासस्थानी दाखल

Shivsena Activist Upset with Candidate: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत नाराजीनाट्य दिसत आहे. भाजपाला जागा दिल्याने  3 बस भरुन कार्यकर्ते नंदनवनला दाखल झाले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 29, 2025, 04:47 PM IST
'तुम्ही चुकीचा...', एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये मोठी नाराजी! 3 बस भरुन कार्येकर्ते निवासस्थानी दाखल

Shivsena Activist Upset with Candidate: महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता अंतिम तारीख आता जवळ आली आहे. 30 डिसेंबरला अर्ज दाखल करायचे असल्याने आता सर्व पक्षांकडून अंतिम तयारी सुरु आहे. सर्व पक्षांकडून एबी फॉर्मचं वाटप केलं जात आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत अनेक ठिकाणी एकमेकांसाठी जागा सोडावी लागत असल्याने नाराजी आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतही कार्यकर्ते नाराज असून, तीन बस भरुन नंदनवनला पोहोचले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

वॉर्ड 196 चे नाराज शिवसैनिक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी नंदनवन येथे आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला ती जागा गेल्या कारणाने अनेक शिवसैनिक नाराज आहेत. 3 बस घेऊन कार्यकर्ते नंदनवनला दाखल झाले आहेत. चुकीचा उमेदवार दिला असल्या कारणाने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी आले आहेत. 

पश्चिम मुंबईबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक 

दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पश्चिम मुंबई बाबत महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू आहे. मनसेमधून शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश केलेले  सुहास शिंदे देखील बैठकीसाठी उपस्थित आहेत. माजी नगरसेविका स्नेहल सुहास शिंदे आहेत सांताक्रुज वॉर्ड क्रमांक 88 मधून निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. महायुती मधून शिवसेनेच्या वाटेला कमी जागा आल्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवार शिंदे यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. संजय निरुपम देखील या बैठकीला हजर आहेत. 

महायुतीचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी रवाना 

 

दुसरीकडे महायुतीचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी रवाना झाले आहेत. आधी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची नेते भेट घेणार आहेत. प्रविण दरेकर, अतुल भातखळकर नंदनवन बंगल्याकडे रवाना झाले आहेत. तर आशिष शेलार, अमित साटम, उदय सामंत, राहुल शेवाळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्याकडे रवाना झाले आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूकbmc Electionbmcबीएमसी निवडणूकmumbai municipal corporation

इतर बातम्या

विक्रमी दर गाठल्यानंतर 60 मिनिटांत चांदीचे दर 21000 रुपयांन...

भारत