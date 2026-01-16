ठाकरेच मुंबईचे राजे? शेवटच्या तासांमध्ये निकाल फिरण्याची दाट शक्यता? थक्क करणारे आकडे

Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरु होऊन सहा तासांपेक्षा अधिक वेळ झाला असून अनेक ठिकाणी प्राथमिक कलांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आघाडीवर असल्याचं दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्ष विजयी जागांची यादी पाहिली तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची युती कधीही मुंबईचा निकाल फिरवू शकते असं चित्र दिसत आहे. जाणून आश्चर्य वाटेल मात्र भाजपा आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विजयी जागांमध्ये केवळ पाच जागांचं अंतर आहे. नेमका हा गेम कसा फिरु शकतो समजून घेऊयात...
चार वाजेपर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय जनता पार्टीने 43 जागा जिंकल्या असून उद्धव ठाकरेंनी जिंकलेल्या जागांची संख्या अवघ्या पाचने कमी म्हणजेच 38 इतकी आहे. दोन्ही मोठ्या पक्षांमध्ये फक्त पाच जागांचं अंतर आहे. याशिवाय शिंदेंच्या शिवसेनेनं 15 जागांवर विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे राज ठाकरेंच्या मनसेनं 3 जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपा शिंदेंच्या एकूण जागांची आकडेमोड 58 इतकी होते. तर ठाकरे बंधूंच्या विजयी जागांची यादी 41 इतकी आहे. मात्र अजित पवारांच्या पक्षाला एकाच जागी विजय मिळाला असून महायुतीच्या एकूण जागा 59 इतक्या आहेत.
विरोध असलेल्यांमध्ये ठाकरे बंधूंबरोबर काँग्रेसच्या 9 आणि एमआयएमच्या 6 जागांचा विचार केल्यास एकूण बेरीज 56 इतकी होते. समाजवादी पार्टीचे 3 उमेदवार निवडून आले आहेत. म्हणजेच सहा तासांनंतर दोन्हीकडील विजयी उमेदवारांची संख्या सम-समान आहे. त्यामुळेच शेवटचं मत मोजून होईपर्यंत मुंबईची सत्ता कोणाकडे असेल असं सांगता येत नाही.
भाजपा 43
शिवसेना शिंदे 15
शिवसेना युबीटी 38
मनसे 3
काँग्रेस 9
एमआयएम 6
समाजवादी पार्टी 3
राष्ट्रवादी अजित पवार 1