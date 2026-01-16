English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाकरेच मुंबईचे राजे? शेवटच्या तासांमध्ये निकाल फिरण्याची दाट शक्यता? थक्क करणारे आकडे

Municipal Corporation Election Results 2026: पहिल्या सहा तासांच्या मतमोजणीनंतर समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. नेमकी आकडेमोड काय आहे आणि मुंबईच्या विजयाची पारडं कसं फिरु शकतं जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 04:40 PM IST
ठाकरेच मुंबईचे राजे? शेवटच्या तासांमध्ये निकाल फिरण्याची दाट शक्यता? थक्क करणारे आकडे
मुंबईतील विजयी जागांचे आकडे समोर

Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरु होऊन सहा तासांपेक्षा अधिक वेळ झाला असून अनेक ठिकाणी प्राथमिक कलांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आघाडीवर असल्याचं दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्ष विजयी जागांची यादी पाहिली तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची युती कधीही मुंबईचा निकाल फिरवू शकते असं चित्र दिसत आहे. जाणून आश्चर्य वाटेल मात्र भाजपा आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विजयी जागांमध्ये केवळ पाच जागांचं अंतर आहे. नेमका हा गेम कसा फिरु शकतो समजून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका आकड्यांचा खेळ काय?

चार वाजेपर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतीय जनता पार्टीने 43 जागा जिंकल्या असून उद्धव ठाकरेंनी जिंकलेल्या जागांची संख्या अवघ्या पाचने कमी म्हणजेच 38 इतकी आहे. दोन्ही मोठ्या पक्षांमध्ये फक्त पाच जागांचं अंतर आहे. याशिवाय शिंदेंच्या शिवसेनेनं 15 जागांवर विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे राज ठाकरेंच्या मनसेनं 3 जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपा शिंदेंच्या एकूण जागांची आकडेमोड 58 इतकी होते. तर ठाकरे बंधूंच्या विजयी जागांची यादी 41 इतकी आहे. मात्र अजित पवारांच्या पक्षाला एकाच जागी विजय मिळाला असून महायुतीच्या एकूण जागा 59 इतक्या आहेत.

किती विरोधक जिंकले?

विरोध असलेल्यांमध्ये ठाकरे बंधूंबरोबर काँग्रेसच्या 9 आणि एमआयएमच्या 6 जागांचा विचार केल्यास एकूण बेरीज 56 इतकी होते. समाजवादी पार्टीचे 3 उमेदवार निवडून आले आहेत. म्हणजेच सहा तासांनंतर दोन्हीकडील विजयी उमेदवारांची संख्या सम-समान आहे. त्यामुळेच शेवटचं मत मोजून होईपर्यंत मुंबईची सत्ता कोणाकडे असेल असं सांगता येत नाही. 

मुंबई - आतापर्यंत जाहीर झालेल्या विजयी जागा (चार वाजेपर्यंतचा निकाल)

भाजपा 43
शिवसेना शिंदे 15
शिवसेना युबीटी 38
मनसे 3
काँग्रेस 9
एमआयएम 6
समाजवादी पार्टी  3
राष्ट्रवादी अजित पवार 1

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

इतर बातम्या

अमरावतीमध्ये भाजपला दोन मोठे धक्के; फडणवीसांचा मामेभाऊ आणि...

महाराष्ट्र बातम्या