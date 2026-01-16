English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • निकाल स्पष्ट होण्याआधीच भाजपाने शिंदेंना डिवचलं; चौकात बॅनरबाजी! उपमुख्यमंत्र्यांना लटकत ठेवून...

निकाल स्पष्ट होण्याआधीच भाजपाने शिंदेंना डिवचलं; चौकात बॅनरबाजी! उपमुख्यमंत्र्यांना लटकत ठेवून...

Navi Mumbai Eknath Shinde Caricature: नवी मुंबईमधील लढत दोन्ही बाजूने प्रतिष्ठेचा विषय बनवला होता. असं असतानाच आता निकाल जवळपास निश्चित झाल्यानंतर भाजपाने एकनाथ शिंदेंना डिवचलं आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 06:45 PM IST
निकाल स्पष्ट होण्याआधीच भाजपाने शिंदेंना डिवचलं; चौकात बॅनरबाजी! उपमुख्यमंत्र्यांना लटकत ठेवून...
भाजपाचा शिंदेंवर हल्लाबोल

Navi Mumbai Eknath Shinde Caricature: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकींचे निकाल आज सकाळी 10 वाजल्यापासून जाहीर होत आहेत. मुंबईसहीत मुंबई महानगर प्रदेशमधील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, नवी मुंबई, भिवंडी, वसई-विरारबरोबरच इतरही अनेक महापालिकांचा समावेश आहे. असं असतानाच काही निकाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसाठी अत्यंत धक्कादायक असल्याचं मानलं जात आहे. मुंबईबरोबरच नवी मुंबईमध्येही शिंदेंना म्हणावं तसं यश मिळवता आलेलं नाही. खास करुन नवी मुंबईमध्ये एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीसांच्या मंत्रिमंडळातील वनमंत्री गणेश नाईक यांनी थेट आव्हान दिलं होतं. नवी मुंबईमध्ये भाजपाला यश मिळणार की शिंदेंना याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं होतं. असं असतानाच निकालांमध्ये नवी मुंबईकरांनी नाईकांच्या आणि पर्यायाने भाजपाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळेच आता नाईकांच्या समर्थकांनी आता शिंदेंना डिवचलं आहे.

गणेश नाईकांनी काय टीका केलेली?

प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये गणेश नाईक यांनी शिंदेंवर टीका करताना, "माझ्या नादाला लागू नका, अन्यथा टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता करेन," असा उल्लेख करत शिंदेवर निशाणा साधला होता. गणेश नाईक दमले असल्याची टीका शिंदेंचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदेंनी केली होती. त्यावरुनही हा टोला गणेश नाईकांनी लगावला होता. यावरुनच आता नवी मुंबईमध्ये भाजपाने एकहाती सत्तेसाठी लागणारा बहुमताचा आकडा ओलांडल्यानंतर भाजपाकडून एकनाथ शिंदेंची खिल्ली उडवणार बॅनर लावण्यात आलं आहे. 

लावण्यात आला बॅनर

वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एक व्यंगचित्र लावण्यात आलं आहे. यामध्ये शिंदे टांग्याला लटकलेले दिसत असून टांग्याचे घोडे फरार असल्याचं दिसत आहे. टांग्याच्या मागील बाजूला असलेल्या एका ओझ्यामुळे टांग्याचा पुढचा भाग त्या वजनाने वर आला असून शिंदे त्याला लटकलेले दिसत आहेत. शिंदेंकडे भ्रष्टाचाराचा पैसा असल्याची टीकाही गणेश नाईकांनी केली होती. कार्टूनमधील काळ्या पिशवीच्या माध्यमातून हाच पैसा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांना टांग्याला लटकत ठेवून घोडे फरार झाल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. या बॅनरमधून जे बोललो ते करुन दाखवलं असं भाजपाला अधोरेखित करायचं असल्याचं दिसत आहे.

शिंदेंनी या टीकेवर दिलं उत्तर

दरम्यान, गणेश नाईकांनी टांग्याचा उल्लेख करत केलेल्या या टीकेवरुन शिंदेंना 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रश्नही विचारण्यात आला होता. त्यावर  उत्तर देताना शिंदेंनी, "वृत्ती तेवढ्या प्रवृत्ती. मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातलं आहे. त्यांनी ते गंभीर्याने घेतलं आहे. ते यातून मार्ग काढतील पक्षाच्या नियमांनुसार. मी तक्रार करणारा माणूस नाही. मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून किती लोक टीका करतात माझ्यावर. घटनाबाहेर मुख्यमंत्री, घटनाबाहेर सरकार. उपमुख्यमंत्री पद काढून टाका या मागणीमागील टार्गेट मी आहे. मी त्यावर लक्ष न देता काम करतो. मी विकासावर लक्ष्य ठेऊन आहे," असं म्हटलेलं.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

