शिंदेंनी ठाणे जिंकले पण स्वत:चं घर असलेल्या एरियात हारले; UBT चा 'हा' उमेदवार ठरला 'जायंट किलर'

Shocking News For Eknath Shinde From Thane: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ठाण्यामधील आपला दबदबा कायम ठेवला असला तरी त्यांना एक मोठा धक्का उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं दिला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 05:28 PM IST
ठाकरेंच्या पक्षाचा मोठा विजय (प्रातिनिधिक फोटो)

Shocking News For Eknath Shinde From Thane: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल आज सकाळी 10 वाजल्यापासून जाहीर होत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात शिंदेंनी बहुमत मिळवलं आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 34 जागांवर आघाडी आणि विजय मिळावला असून भाजपाचे 24 उमेदवार आघाडीवर आहेत किंवा विजयी झाले आहेत. 121 नगरसेवक असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेमध्ये शिंदे आणि भाजपाची युती आरामत बहुमताचा आकडा गाठेल असं चित्र दिसत आहे. मात्र असं असतानाच एकनाथ शिंदेंसाठी मात्र गड आला आणि सिंह गेला अशी स्थिती झाली आहे. कारण एकनाथ शिंदेंचं खासगी निवासस्थान ज्या लुईसवाडी (काजूवाडी) भागात आहे तिथे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आला आहे. शिंदेंचे निकटवर्तीय आणि माजी महापौर अशोक वैती यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे.

कोण पराभूत झालं?

प्रभाग '13 क' मधून अशोक वैती यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. अशोक वैती हे ठाण्याचे माजी महापौर आहेत. मागील अनेक वर्ष ते या भागातून नगरसेवक म्हणून निवडून येत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या प्रभागात राहतात त्या प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये शिंदेंचा हा उमेदवार सहज जिंकेल असं वाटत होतं. मात्र त्यांचा अनपेक्षितरित्या पराभव झाला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच उमेदवार शहाजी खुसपे यांनी या प्रभागामध्ये बाजी मारली आहे. अवघ्या 667 मतांनी खुसपे यांनी वैतींना पराभूत केलं आहे. 

अशोक वैती कोण? झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा फटका?

अशोक वैती यांनी 2009 ते 2012 या काळात ठाणे महापालिकेचे महापौर म्हणून काम केले. त्यांच्यासंदर्भात मागील काही काळात वाद झाल्याचं दिसून आलं. स्वत: विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासियांना घरं बांधून देण्याचं आश्वासन देत एसआरएच्या माध्यमातून त्यांनी स्थानिकांना विकास घडवून आणण्याचं स्वप्न दाखवलं होतं. मात्र यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलं होतं. याच आंदोलनाचाही फटका वैती आणि पर्यायाने एकनाथ शिंदेंच्या या अनुभवी उमेदवाराला बसल्याचं मानलं जात आहेत.

महापौर म्हणून काम

अशोक वैती यांनी महापौर असताना ठाण्याच्या विकासासाठी अनेक महत्वाकांक्षी योजना राबवल्या, ज्यात शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदान समाविष्ट आहे. ते ठाण्यातील दमदार आणि परखड नेते म्हणून ओळखले जातात. मात्र स्थानिकांचा विरोध त्यांना भोवल्याचं सांगितलं जात आहे.

