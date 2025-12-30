'....ते ऐकून मी घाबरलो', उदय सामंत यांचं उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत विधान, 'महाराष्ट्राला ही पद्धत...'

Uday Samant on Seat Sharing with BJP: भाजपा आणि शिवसेनेने मुंबई महापालिकेसाठी रात्री उशिरा जागावाटपांची घोषणा केली. मुंबईत भाजपा 137 आणि शिवसेना 90 जागांवर लढणार आहे. यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना भाजपाने फेकलेल्या तुकड्यांवर निवडणूक लढवत आहे अशी टीका केली. संजय राऊतांच्या या टीकेला उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. महानगरपालिकेला कितीही पत्रकार परिषदा, सभा घेतल्या तरी फरक पडत नाही असं उदय सामंत यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
संजय राऊतांवर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, "या सगळ्यांनी पुडी सोडली होती. 61 जागा अंतिम झाल्या अशी बातमी आली. काल 90 जागा मिळाल्यामुळे पोटसुळ त्यांना झाला. भाजप शिवसेना स्ट्राईक रेट चांगला राहील. 150 जागा आम्ही मुंबई महापालिकेत निवडून आणू . एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करून त्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न काही लोकांना केला आहे. आत्मचिंतन करण्यापेक्षा आमच्यावर टीका करत बसतात".
"यांनी महानगरपालिकेला कितीही पत्रकार परिषदा, सभा घेतल्या तरी फरक पडत नाही. 29 पालिका आणि 6 सभा हे ऐकून तर मी घाबरलो. एकनाथ शिंदेंचं सर्वसामान्यांपर्यंत जाणारं नेतृत्व आहे, कार्यकर्त्याच्या निवडणुकीला प्रत्येक नगरपालिकेत जाऊन त्यांनी सभा घेतली. ही ताकद देण्याची पद्धत महाराष्ट्राला कळली आहे. फक्त जवळच्या 6 पालिकांमध्ये सभा घ्यायची आणि कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडायचा प्रकार थांबला पाहिजे. त्यांनी आत्मचिंतन करावं," अशी टीका उदय सामंत यांनी केली आहे.
एकनाथ शिंदेंनी नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यात 53 आणि दुसऱ्या 7 सभा घेतल्या. म्हणजे एकूण 60 सभा घेतल्या. एकनाथ शिंदे सर्वसामान्यांचे, कार्यकर्त्यांचे नेते आहेत असंही त्यांनी म्हटलं.
"काही कार्यकर्ते भावनिक झाले होते. अनेक ठिकाणी शिवसेना भाजपाची युती आहे. एकमत झालं नाही तिथे आम्ही ए बी फॉर्म दिले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली
अजित पवारांनी पुण्यात शरद पवारांसोबत आघाडी करण्याचा निर्णय दोन पक्षातील बाब आहे. आम्ही जे काही फॉर्म दिले आहेत त्याची माहिती स्थानिक पातळीवर नेते देतील. ज्यावेळी एकमत होत नाही तेव्हा चर्चेसाठी दारं उघडी असतात असंही ते म्हणाले.
फॉर्म भरुन झाल्यानंतर स्थानिक पदाधिकारी माहिती देतील. युती तुटली नसून चर्चा सुरु आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जी काही तडजोड करतील घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य असेल. आम्ही संवाद करू आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा करू असं त्यांनी संभाजीनगरबद्दल म्हटलं.