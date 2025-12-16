उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या युतीची तारीख ठरली, 'या' दिवशी होणार घोषणा; राऊत आणि नांदगावकर काय म्हणाले?

Uddhav Thackeray -Raj Thackeray Alliance: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष ठाकरे बंधूंकडून युतीची अधिकृत घोषणा कधी होते याकडे लागलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी अनेकदा भाषणांमध्ये युतीचे संकेत दिले आहेत. मात्र अद्याप यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र आता निवडणुका जाहीर झाल्याने ही घोषणा लवकरच होणार असून, युतीचा मुहूर्त ठरल्याची माहिती झी 24 तासला सूत्रांकडून मिळाली आहे.
वरिष्ठ सूत्रांनी झी24 तासला दिलेल्या माहितीनुसार, ठाकरे बंधूंच्या युतीचा मुहूर्त ठरला असून 18 डिसेंबरला अधिकृत घोषणा होणार आहे. शिवसेना मनसे मनोमिलनावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मुंबईत महायुतीला शह देण्यासाठी ठाकरे बंधूंनी एल्गार दिला आहे. मुंबईसह इतर महापालिकांमध्येही ठाकरे बंधू युती जाहीर कऱणार आहेत. ठाकरेंच्या एकीमुळे नाशिक पुणे संभाजीनगर सारख्या महापालिकांमध्ये चुरस वाढली आहे.
यादरम्यान मनसेकडून 11 आणि 12 जानेवारीला शिवाजी पार्क येथे सभा घेण्यासाठी पोलिसांकडे परवानगी पत्र देण्यात आलं आहे. याबाबत पोलिसांकडून अजून कुठलाही निर्णय नाही. मुंबई महानगर पालिकेच्या प्रचार सभेसाठी मनसेने पत्र दिल्याची माहिती आहे. पालिका आणि पोलिसांना पत्र दिल्याचं समजत आहे.
ठाकरे बंधूंच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता सभा शिवाजी पार्क मैदानावर होणार आहे. ठाकरे बंधू संयुक्त सभा घेण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून शिवाजी पार्क मैदान शेवटच्या सभेसाठी मिळावा यासाठी महापालिकेकडे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. काल सायंकाळी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका कार्यालयात शिवाजी पार्क मैदान 12 जानेवारीसाठी मिळावं यासाठी पत्र दिल्याची माहिती आहे. तर मनसेकडून 11 जानेवारीला मैदान मिळावं यासाठी महापालिकेला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मुंबई महापालिका निवडणुकीची शेवटची सभा संयुक्तरीत्या घेण्याची शक्यता आहे.
ठाकरेंच्या युतीची घोषणा कधी होणार? असा सवाल राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर राऊतांनी, "महायुती नावाचं त्रांगडं आहे ते एकत्र येणार सांगतात त्यांना प्रश्न विचारता का? आम्ही बघू ना? मी ज्या अर्थाने सांगतोय राज आणि उद्धव एकत्र ठरणार. महायुतीच्या नेत्यांना दिल्लीत जाऊन अमित शाहांच्या पायावर डोकं ठेवावं लागलं, आमची युती करा म्हणत," असा टोला महायुतीला लगावला.
"उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या युतीची घोषणा येत्या आठवड्यात व्हायला हरकत नाही. नॉमिनेश, विड्रॉल प्रतिक्रिया 30 तारखेला संपते. दोघे एकत्र येतात तेव्हा काहीतरी कार्यक्रम असेल ना? असं जागा वाटप आहे. अशी भूमिका आहे, असं ठरलं असेल आणि लवकरच ते जाहीर होईल," असं राऊत म्हणाले.
जागावाटपासंदर्भात चर्चा सुरु आहे आणि सगळी गणितं सुटणार असा विश्वास मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केला आहे.
राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर मनसे आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांची पुन्हा जागा वाटपाबाबत आज बैठक पार पडणार आहे. मनसेकडून बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई तर ठाकरे गटाकडून अनिल परब संजय राऊत उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी शिवतीर्थ निवासस्थानी संजय राऊत आणि अनिल परब यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतली असता तब्बल 40 मिनिटं या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.