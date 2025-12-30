English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शेवटच्या क्षणी खेळ झाला! शिंदेंना अजित पवारांचा जोरदार धक्का; अर्ज भरण्यासाठी काही तास शिल्लक असतानाच...

Big Blow To Eknath Shinde By Ajit Pawar: उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटचे काही तास उरलेले असतानाच बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने धक्का दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 30, 2025, 12:15 PM IST
Big Blow To Eknath Shinde By Ajit Pawar: ठाण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची युती निश्चित झाली आहे. दोन्ही पक्ष ठाणे महानगरपालिकेमध्ये एकत्र निवडणूक लढवणार असून शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात त्यांचा पक्ष हा मोठा भाऊ असेल असं स्पष्ट झालं आहे. शिंदेंचा पक्ष 87 जागांवर निवडणूक लढणार असून भाजपा 40 जागांवर लढणार आहे. एकीकडे ही सकारात्मक बातमी येत असतानाच दुसरीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेला मुंब्र्यामधून मोठा धक्का बसला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे काही तास शिल्लक असतानाच मुंब्र्यामध्ये मोठी बंडखोरी झाली आहे. विशेष म्हणजे या बंडखोरीमध्ये राज्यात सत्तेत असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा हात शिंदेंच्या बंडखोरांनी पकडला आहे. 

कोण आहेत हे चारजण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदेच्या चार नगरसेवकांनी त्यांनी साथ सोडून अजित पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आलेला एबी फॉर्म या उमेदवारांनी स्वीकारला असून याचा अर्थ ते घड्याळ या निवडणूक चिन्हावर लढणार आहेत. राजन किने, अनिता किने, मोरेश्वर किने या सर्वच माजी नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचा एबी फॉर्म स्वीकारला आहे. या सर्वांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही तास आधीच शिंदेंची साथ सोडली आहे. हे सर्वजण आता राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत..

शिंदेची शिवसेना वाढवण्यात मोलाचा वाटा

मुंब्रा शिवसेना शाखेवरुन झालेल्या वादामध्ये राजन किने यांनी मोठा सहभाग नोंदवलेला. त्यांनी ही शाखा शिंदेंच्या सेनेकडे कायम राखण्यात यश मिळवलं होतं. मुंब्र्यामध्ये शिवसेनेला वाढवण्यामध्ये त्यांचे मोठे योगदान ठरले आहे.. त्यांच्या या निर्णयामुळे मुंब्रातील राजकीय वातावरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  राष्ट्रवादीच्या या स्वबळाच्या राजकीय खेळीमुळे आतापर्यंत भाजप, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष व मनसे अशा सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आकर्षित करताना दिसतोय. मूळ पक्षाने डावलल्यानंतर या सर्व कार्यकर्त्यांचा कौल हा राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाकडे वाढताना दिसत आहे.

सध्या इथली स्थिती काय आहे?

मुंब्र्यामध्ये अनेक पक्ष लढतीच्या रिंगणात आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे मुंब्र्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे येथे वर्चस्व असून त्यांच्या सहा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. दुसरीकडे अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीची धुरा येथे नजीब मुल्ला यांच्या खांद्यावर आहे. अजित पवार गटानेही या भागात जोरदार तयारी केली असून त्यांनी एकूण 10 उमेदवार उभे केले आहेत. एमआयएमने मुंब्र्यातून पाच उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. सैफ पठाण, शोएब डोंगरे, नफीस अन्सारी, डॉ. आसिफ पोची आणि करीम खान ही पाच नावं एमआयएमने उमेदवार म्हणून जाहीर केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे सेनेनेही या भागात आपले उमेदवार उभे केले आहेत. एकंदरित स्थिती पाहता मुंब्र्याची निवडणूक फारच रंजक होणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

