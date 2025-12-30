राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये नेमकी काय स्थिती? कुठे महायुती तुटली, MVA चं कुठे जुळलं? स्वबळावर कोण लढतंय? वाचा संपूर्ण यादी

Political Scenarios of 29 Municipal Corporation Election: राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांसाठी आता प्रचाराचा धुरळा उडताना दिसणार आहे. अर्जाची मुदत आत संपली असल्याने सर्व पक्ष मैदानात प्रचारासाठी उतरतील आणि एकमेकांविरोधात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडतील. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अनेक मित्रपक्ष काही पालिकांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना काही ठिकाणी भाजपाविरोधात लढत आहे, तर काही ठिकाणी ठाकरे बंधू थेट राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला लढा देताना दिसतील. स्थानिक पातळीवरील गणितं जुळवत प्रत्येक महापालिकेनुसार युती आणि आघाडी झाली आहे.
दरम्यान राज्यात नेमक्या कोणत्या ठिकाणी महायुती झाली आहे, कुठे महायुती तुटली आहे, कुठे मित्रपक्ष एकमेकांविरोधात लढणार आहेत? हे सर्व एका क्लिकवर जाणून घ्या.
1) मुंबई
मुंबईत शिवसेना शिंदे गट 90 जागांवर लढणार असून, भाजपाने 137 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार स्वबळावर लढणार आहे. ठाकरे बंधूंच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची युती झाली आहे. शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) 163, मनसे 53 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष 11 जागांवर लढणार आहे.
2) नवी मुंबई
नवी मुंबई महानगर पालिकेत भाजप-शिवसेना एकमेकांविरोधात लढणार आहेत
3) ठाणे
ठाणे महानगरपालिकेमध्ये महाविकास आघाडीमधून काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढत आहे. ठाकरे बंधू आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढत आहेत .महायुतीमध्ये शिवसेना व भाजप पक्षाची युती आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी स्वबळावर लढत आहे..
4) पुणे
पुण्यात शिवसेना-भाजपा युती तुटल्यात जमा आहे, पण घोषणा केलेली नाही. उलटपक्षी युती होणारच, असे दोन्ही पक्षाचे प्रमुख नेते सांगत आहेत. पण दोन्ही पक्षांनी आपआपल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटले आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ आल्याने मविआत फूट पडली असली तरी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना युती करून लढत आहेत.
5) पनवेल
पनवेल महानगरपालिका युतीची घोषणा झाली आहे. पनवेल महानगरपालिकेत 78 जागा पैकी भाजपाला 71, शिवसेना शिंदे गटाला - 4 ,राष्ट्रवादी कॉग्रेस अजित पवार गट- 2 ,तर आरपीआयला एक जागा दिली आहे.
6) वसई विरार
वसई विरार शहर महानगरपालिकेत एकूण 115 जागा आहेत. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपा महायुती म्हणून लढणार आहे. भाजपा 91, शिवसेना 24 जागा लढणार आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी असून काँग्रेस आणि मनसे बहुजन विकास आघाडीसोबत तर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा एकला चलो रेचा नारा आहे,.
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना स्वबळावर 115 जागांवर निवडणूक लढणार आहे. बहुजन विकास आघाडी (BVA)105 जागांवर निवडणूक लढणार आहे. मनसे 2 जागांवर आणि काँग्रेस 8 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. काँग्रेस आणि मनसे बहुजन विकास आघाडीच्या शिटी चिन्हावर निवडणूक लढवणा आहेत. तर आरपीआयला भाजपाने एकही जागा दिला नाही म्हणून, हितेंद्र ठाकुरांच्या BVA ला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे.
7) मीरा-भाईंदर महापालिका
मीरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपा आणि शिवसेनेची महायुती तुटली आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप दोन्ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढत आहेत. भाजप आणि शिवसेना प्रत्येकी 95 जागांवर लढणार आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी 32 जागांवर उमेदवार देणार आहे.
भाजपाला रोखण्यासाठी काही जागांवर शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसमधे मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे. तर काही ठिकाणी काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांच्या सेना आणि मनसे ला जागा सोडल्या आहेत. काँग्रेस 30 ते 35 जागा, शिवसेना UBT 71, मनसे 15 , शरद पवारांचा राष्ट्रवादी 4 जागांवर लढणार आहे.
8) उल्हासनगर
उल्हासनगर महापालिकेच एकूण 78 जागा असून, भाजप स्वबळावर लढत आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि काँग्रेस एकत्र लढत आहे. मनसे 14, ठाकरे सेना 44, काँग्रेस 20, अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 55 जागा लढवत आहे.
शिवसेना शिंदे गट टीम ओमी कलानी आणि साई पक्षाची युती आहे. शिंदे शिवसेना 35, साई पक्ष 11, टीम ओमी कलानी 32 जागांवर लढत आहे.
9) कल्याण डोंबिवली
कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना भाजपामध्ये युती आहे. भाजपा 54, शिवसेना 68 जागा लढणार आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गट स्वबळावर आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेची युती असून मनसे 49 आणि शिवसेना 73 जागा लढत आहे. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वंचित एकत्र लढणार आहे. काँग्रेस 70, राष्ट्रवादी काँग्रेस 40, आणि वंचित बहुजन 15 जागांवर लढत आहे.
10) पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवडमध्ये महानगरपालिका भाजप विरुद्ध दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी सरळ लढत होणार आहे. तर शिवसेना एकनाथ शिंदे गट, काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहेत.उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि रासप एकत्र लढत आहेत. आपने ही अनेक ठिकाणी उमेदवार जाहीर केले आहेत.
11) नाशिक
नाशिक महापालिकेमध्ये तिरंगी लढत आहे. महाविकास आघाडी विरुद्ध शिवसेना राष्ट्रवादी युती विरुद्ध भाजप असं चित्र आहे.
काँग्रेस 13, राष्ट्रवादी 13, मनसे 25 ते 30, सेना 65 ते 70 जागांवर आहे.
महायुती -महायुतीत भाजप 122 स्वबळावर लढणार आहे. तर शिंदे सेना 96 आणि राष्ट्रवादी 26जागांवर आहेत. उर्वरित 82 जागांमध्ये उर्वरित सेना आणि घटक पक्ष आहेत.
12) कोल्हापूर
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांची आघाडी झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते सतेज पाटील आपल्याला जमेत धरत नाहीत, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट), आम आदमी पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी एकत्र येत स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली आहे. ही निवडणूक राजर्षी शाहू आघाडी च्या माध्यमातून लढवली जाणार आहे. दुसरीकडे, भाजपा, शिवसेना आणि अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जात आहे
13) नागपूर
नागपुरात महायुती झाली असून भाजपा 143 आणि शिवसेना 8 जागांवर लढणार आहे. महाविकास आघाडीतील सर्व पक्ष वेगवेगळे लढणार आहेत.
14) सांगली
सांगली महापालिकेसाठी महायुती झाली नाही.भाजप,शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट स्वबळावर लढतोय.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची या ठिकाणी आघाडी झाली आहे
15) लातूर
महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती झाली नाही. शिवसेना, भाजप,राष्ट्रवादी अजित पवार तिन्हीही पक्ष स्वबळावर लढत आहेत. महाविकास आघाडी झाली नाही सर्व पक्ष स्वबळावर लढत आहेत . लातूरमध्ये काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी अशी युती झाली
16) जालना
जालन्यात महायुती झालेली नाही. शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार तिन्हीही पक्ष स्वबळावर लढत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची महाविकास आघाडी झाली आहे.
17) छत्रपती संभाजीनगरात युती आघाडी काहीही झाले नाही
18) नांदेड
नांदेडमध्ये महायुती किंवा महाविकास आघाडी झालेली नाही. काँग्रेस आणि वंचितची आघाडी झाली आहेत.
19) परभणी
परभणी महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती झाली नाही. शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळे लढत आहे. अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची आघाडी झालीय, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेस यांची आघाडी झालीय. पण हे दोन्ही पक्ष सुद्धा काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत आहेत..
20) अहिल्यानगर
अहिल्यानगर महानगरपालिकेत महाविकास आघाडी झाली आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष 32, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 24, काँग्रेस 14 जागांवर लढत आहे.
महायुती मध्ये फूट पडली असून शिवसेना स्वतंत्र लढत आहे. शिवसेना 54 जागांवर लढत असून भाजप-राष्ट्रवादी युती आहे. भाजप 32 आणि राष्ट्रवादी 34 जागा लढत आहे.
21) अकोला
अकोला महानगरपालिकेच्या 80 जागांसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांमध्ये समेट होऊ शकली नाही. भाजप (66) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट (14) एकत्र लढत आहे.
त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीत ही बिघाडी झाली असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार एकत्र येत काँग्रेस 55 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार 25 या फार्मूल्यावर ही निवडणूक लढत आहे
एकनाथ शिदेंची शिवसेना स्वबळावर 80 जागा लढत आहे. त्याच प्रकारे उद्धव ठाकरे स्वतंत्रपणे ही निवडणूक लढत असून 55 जागांवर आपले उमेदवार दिले आहेत.
22) धुळे
धुळ्यात भाजप स्वतंत्र लढत आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची युती अधांतरी आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठाची ) आघाडी झाली आहे. शरद पवारांचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. एमआयएम स्वतंत्र लढत आहे. भाजप - 63 -शिवसेना (शिंदे ) - 31, अजित पवार राष्ट्रवादी - 43. शिवसेना (उबाठा ) - 32-काँग्रेस - 35, एमआयएम - 22 जागा लढत आहे.
23) भिवंडी
भिवंडी निजामपूर महापालिका निवडणूक 2025-26 करिता भिवंडी मध्ये वेगळेच चित्र पहावयास मिळत आहे. भिवंडीत कोणत्याही पक्षाकडून आता पर्यंत अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. या निवडणुकीत महायुती झाली नसली तरी मात्र शिवसेना व भाजपा यांच्यात युती झाली आहे. तसेच आघाडी देखील फिस्कटली असून शरदचंद्र पवार गट व इतर घटक पक्ष एकले चलोचा नारा देत असले तरी मात्र शिवसेना उबाठा व मनसे हे दोन्ही पक्ष एकत्र निवडणूक लढणार आहेत. असे असले तरी शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात शक्ती प्रदर्शन करत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. कोणत्या पक्षाने किती उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत, याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.
24) चंद्रपूर
चंद्रपूर महापालिकेच्या 66 जागांसाठी भाजपा - शिवसेना शिंदे गट यांची युती आहे. शिंदे गट- 8 आणि भाजप 58 जागांवर लढणार आहे. अजित पवारांची राष्ट्रवादी 40 जागा लढणार आहे.
येथे मविसा तुटली असून, काँग्रेस - 63 आणि जनविकास सेना 3 जागांवर आहे. उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि वंचित यांची आघाडी झाली असून प्रत्येकी 33 जागा लढणार आहेत. मनसे - 25 आणि शरद पवार गट - 55 स्वबळावर आहे.
25) अमरावती
अमरावती महापालिकेत भाजपा आणि राणा यांच्या यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची युती आहे. इतर कोणत्याही पक्षाची युती झालेली नाही.
26) सोलापूर
सोलापूर महानगरपालिकेत एकूण 102 जागा आहेत. भाजपा 102 जागांवर स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहे. महाविकास आघाडीत काँग्रेस + राष्ट्रवादी ( SP ) + ठाकरे सेना + माकप + मनसे- युती-राष्ट्रवादी ( AP ) + शिंदेसेना एकत्र लढत आहेत.
27) जळगाव
जळगावात महायुती झालेली आहे. महाविकास आघाडी झालेली नाही. भाजप - 46-शिवसेना (शिंदे ) - 23, अजित पवार राष्ट्रवादी - 06, शिवसेना (उबाठा ) - 43, काँग्रेस - 25, शरद पवार राष्ट्रवादी 32, वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम 8 जागा लढत आहे.
28) इचलकरंजी
इचलकरंजी महानगरपालिकेत पहिल्यांदाच होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी एकूण 16 प्रभाग आहेत. या 16 प्रभागातून 65 नगरसेवक निवडले जाणार आहेत.
इचलकरंजी मध्ये भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी महायुती म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी आणि मँचेस्टर आघाडी हे शिवशाहू आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. शिवशाहु आघाडीमध्ये ठाकरे शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा दिल्या नाहीत म्हणून ठाकरे शिवसेनेनं स्वतंत्र लढण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे इचलकरंजी महानगरपालिकेत काही ठिकाणी तिरंगी तर काही ठिकाणी दुरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.
29) मालेगाव
मालेगावात भाजप सेना युती फिस्कटल्याने भाजपातर्फे 20 तर शिवसेनेतर्फे 24 उमेदवार उभे केले आहे. वंचित बहुजन आघाडी. समाजवादी पार्टी इस्लाम पक्ष यांची मालेगाव सेक्युलर फ्रंट म्हणून आघाडी.. यात काँग्रेस, एमआयएम आणि मालेगाव सेक्युलर फ्रंट अशी तिरंगी लढत होणार. दुसरीकडे मालेगाव बाह्यमधून अजित पवार राष्ट्रवादी गटाकडून 10 उमेदवार मालेगाव बाह्य मध्ये उभे करण्यात आले...काँग्रेस पक्ष देखील मालेगावात स्वबळावर लढत देत असून... मालेगाव बाह्य मधू 2 तर मध्य मधून 20 उमेदवार त्यांनी उभे केले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेला मालेगाव येथे प्रमुख नेता नाही तरी 10 उमेदवार त्यांनी उभे कले असून त्यांच्यासोबत मनसे पक्ष असला तरी मनसेला मालेगावातून एकही उमेदवार मिळाला नाही. तर एमआयएमकडून 60 उमेदवार हे मालेगाव मध्य मधून देण्यात आले आहेत