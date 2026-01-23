'निवडून आलात तर फालतू गरळ ओकण्यापेक्षा...'; NCP ने मुंब्र्याच्या बाप-लेकीला सुनावलं! 'खालच्या...'

Sahar Shaikh Yunus Shaikh Controversy Jitendra Awhad: खासदार असदुद्दीन ओवेसींचा अखिल भारतीय मजलीस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एआयएमआयएम पक्षाने महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकींमध्ये 128 नगरसेवक निवडून आणत चमकदार कामगिरी केली आहे. अनेक महानगरपालिकांमध्ये या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले असली तरी मुंब्र्यामधील एमआयएमची तरुण नगरसेविका सहर शेख आणि तिचे वडील युनुस शेख हे त्याच्या निवडणुकीपूर्वीच्या आणि जिंकल्यानंतरच्या व्हायरल भाषणांमुळे चांगलेच चर्चेत आहेत. हसत हसत सहरने भाषणाला केलेली सुरुवात आणि त्यानंतर तिने केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. निवडणुकीपूर्वी सहरचे वडील युनुस शेख यांनी स्थानिक आमदार आणि मागील दोन तपांपासूनचे मित्र असलेल्या जितेंद्र आव्हांडावर खालच्या स्तराला जाऊन टीका केली होती. हा व्हिडीओही पुन्हा चर्चेत आलेला असतानाच आव्हाडांच्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून यासंदर्भात पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
युनुस शेख यांनी प्रचाराच्या भाषणामध्ये आव्हाडांना 'झुटा जितेंद्र' म्हणून संबोधले. 'मी तुझा 23 वर्षांपासूनचा मित्र आहे, पण आजपासून तुला कोणीही जितेंद्र आव्हाड म्हणणार नाही. तुझे नाव आता झुटा जितेंद्र आहे. मी सर्वांना माफ केले, पण या खोटारड्या जितेंद्र आव्हाडला कधीच माफ करणार नाही," असं युनुस शेख म्हणाले होते. तसेच, आव्हाडांच्या पक्षाच्या 'तुतारी' (ट्रम्पेट) प्रतीकावरुन टीका करताना, "तुतारीची मुतारी करुन टाका" अशी खालच्या भाषेतील टीका केली होती.
"जर तू प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये कधी फिरताना दिसला तर मी तुला कुत्र्यासारखा मारेन. माझं डोकं फिरलं तर तुझी मुंब्र्यातली एंट्री बंद करुन टाकेन. आता वॉर्निंग देतोय, इथून पुढे कोणाच्याही मुलीच्या भविष्याशी खेळू नको," असा इशाराही युनुस शेख यांनी दिला होता. "आव्हाडांनी उमेदवारी देण्याचे आश्वासन दिले होते पण शब्द फिरवला, ज्यामुळे ते पक्ष सोडून एआयएमआयएममध्ये गेले. 23 वर्षांची मैत्री आव्हाडांनी तोडली, पण आम्ही पाच नगरसेवक आणले आणि आव्हाडांना पराभूत करणे हेच लक्ष्य आहे," असंही युनुस शेख यांनी म्हटलं होतं.
राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंब्र्याच्या मतदारसंघाला सहर शेख आणि तिच्या वडिलांनी म्हणजेच युनुस शेख यांनी एमआयएमच्या मदतीने सुरुंग लावला. ठाणे महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 30 मधून एआयएमआयएम पक्षाचं संपूर्ण पॅनल निवडून आलं ज्यामध्ये सहरचाही समावेश आहे. 'कैसा हरया...' असं म्हणत भाषणाची सुरुवातच जोरजोरात हसत आव्हाडांना डिवचत केली. तिने पुढे 'आता एवढ्यावरच न थांबवता येणाऱ्या काळात आपल्याला आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे. पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणूक होईल तेव्हा आपल्याला संपूर्ण मुंब्रा शहर हे हिरव्या रंगाने रंगून टाकायचं आहे,' असं वक्तव्य सुद्धा केलं. सहरच्या या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला असून आता या विधानावर शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार आणि शरद पवारांचे नातू रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
रोहित पवार यांनी या टीकेवरुन एमआयएमच्या नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. "ज्येष्ठ नेते जितेंद्र आव्हाड साहेब यांनी कायम शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांची विचारधारा जपली, पण काही दिवसांपासून एमआयचा स्थानिक उमेदवार आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून अत्यंत खालच्या पातळीवरची भाषा वापरली जाते. निवडून आलात म्हणजे हवेत जाऊन कशीही भाषा वापरण्याचा परवाना मिळत नाही. त्यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावं, असली खालच्या पातळीची भाषा कदापि खपवून घेतली जाणार नाही. मुळात निवडणूक लढण्यासाठी एमआयएमला फंडींग कुठून मिळतं आणि हा पक्ष कुणाची बी टीम म्हणून काम करतो, हे वेगळं सांगायला नको. निवडून आलात तर फालतू गरळ ओकण्यापेक्षा संबंधितांनी लोकांची कामं करावीत. आम्ही मात्र कायम आव्हाड यांच्यासोबत आहोत," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
या प्रकरणावर आव्हाड काय बोलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आव्हाड यांनी अद्याप या प्रकरणावर भाष्य केलेलं नाही.