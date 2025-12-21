English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'निवडून आलेल्यांचे कारनामे, धंदे बघितले तर...'; मोठ्या पराभवानंतर शरद पवारांच्या NCP ची प्रतिक्रिया

Municipal Council Election Result: निकालांसंदर्भात बोलताना थेट निराशा व्यक्त करण्यात आली असून, 'आज तत्व आणि विकासावर चालणारं स्वच्छ राजकारण कमी आणि पैशांनी गढूळ झालेलंच अधिक दिसतं,' असं म्हटलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 21, 2025, 05:00 PM IST
पराभवानंतर शरद पवारांच्या पक्षाने नोंदवलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

Municipal Council Election Result: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपालिकांचे निकाल जाहीर झाले असून महायुतीमधील पक्षांनी मोठं यश मिळवलं आहे. भाजपाने दुपारी साडेचार वाजेपर्यत 129 जागांवर आघाडी किंवा विजय मिळवला आहे. शिवसेनेनं 51 जागांवर तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने 33 जागांवर विजय मिळवलाय. मात्र दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबरच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला प्रत्येकी 8 आणि काँग्रेसला 35 जागा मिळाल्या आहेत. अपक्षांना 24 जागांवर विजय मिळाला असून या निकालामुळे महायुती राज्यात अधिक भक्कम झाली आहे. या निकालावर शरद पवारांच्या पक्षाने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

शरद पवारांच्या निकटवर्तीयाला मोठा धक्का

शरद पवारांच्या पक्षाचा दबदबा असलेल्या जामखेडच्या नगरपरिषद निवडणुकीचं मतदान काल म्हणजेच 20 डिसेंबरला पार पडलं. ही निवडणूक कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील महत्त्वाची मानली जात असतानाच जिथे भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. आहे. राम शिंदे गटाच्या प्रांजल चिंतामणी यांनी रोहित पवारांच्या गटाच्या उमेदवार संध्या राळेभात यांना पराभूत केलं आहे. हा पराभव आमदार रोहित पवारांच्या जिव्हारी लागला असून त्यांनी या पराभवावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

जनतेवर आक्षेप नाही पण...

"जनतेने दोनदा मतांचं दान भरभरुन पदरात टाकलं, त्यांच्या मी कायम ऋणात राहिल, पण कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले आणि उमेदवारांनीही पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवली तरी आज लागलेला हा निकाल अत्यंत निराशाजनक आणि काम करणाऱ्याला नाऊमेद करणारा आहे," असं शरद पवारांच्या पक्षाचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. तसेच, "जनतेवर आक्षेप नाही पण सगळीकडे पैसाच चालत असेल तर बचत गट चालक, शेतकरी, दुकानदार आणि इतर अशा राजकीय दृष्टीकोनातून दुर्लक्षित आणि सामान्य कुटुंबातील उमेदवारांना आम्ही सत्तेच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत होतो, त्यांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्नच आहे," अशा शब्दांमध्ये रोहित पवार यांनी निराशा व्यक्त केली आहे.

कारनामे आणि धंदे बघितले तर...

"आज तत्व आणि विकासावर चालणारं स्वच्छ राजकारण कमी आणि पैशांनी गढूळ झालेलंच अधिक दिसतं. म्हणूनच आमच्या विरोधात निवडून आलेल्या काही लोकांचे कारनामे आणि धंदे बघितले तर चारचौघात त्या धंद्यांचं नाव घेण्याचीही लाज वाटते… मग अशा परिस्थितीत डोक्यात विचारांचं काहूर उठल्याशिवाय राहत नाही," असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. 

जिल्ह्यातल्या नेत्यांवरही कसा विश्वास ठेवायचा

"महत्त्वाचं म्हणजे काही अपक्षांनी तसंच धर्मनिरपेक्ष आणि समतेचा जप करणाऱ्या काँग्रेसने भाजपाच्या उमेदवाराला स्वतःच्या तिकिटावर उभं करुन भाजपाची बी-टीम म्हणून काम करत जातीयवादी पक्षाच्या विजयाला हातभार लावला आणि लोकंही त्यांच्या या तिरक्या चालीला बळी पडले. त्यामुळं यापुढं काँग्रेसच्या जिल्ह्यातल्या नेत्यांवरही कसा विश्वास ठेवायचा, हाही प्रश्नच आहे," असं रोहित पवारांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे जामखेड नगरपरिषदेमध्ये 17 ते 18 जागा आहेत. यापैकी 15 जागांवर भाजपाने विजय मिळवला असून उरलेल्या जागा शरद पवारांच्या पक्षाने जिंकल्यात.

 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

