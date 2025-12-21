Election Result: महाराष्ट्रात लागला जबरदस्त निकाल! फक्त एका मताने उमेदवार विजयी, कुठे झाली ही रंगीत लढत

Maharashtra Local Body Election Results 2025: राज्याच्या नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागत असून, पुण्यात एक जबरदस्त निकाल पाहायला मिळाला आहे. पुण्यातून पहिला निकाल आज लागला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे फक्त एका मताने उमेदवार विजयी झाला आहे. वडगाव नगरपंचायतीत हा निकाल लागला आहे. सुनीता राहुल ढोरे एक मताने विजयी झाल्या आहेत.
वडगावमधील प्रभाग क्रमांक 4 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव होता. भाजपाने येथून पूजा अतिश ढोरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुनीता राहुल ढोरे निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. सुनीता ढोरे यांना एकमा मताने ही निवडणूक जिंकली आहे.
वडगावमध्ये नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकपदाच्या 17 जागांसाठी 45 असे एकूण 49 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. येथून भाजपाला एका तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहा प्रभागात बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहेत. नऊ प्रभागांमध्ये दोन उमेदवारांमध्ये थेट सामना आहे. तर पाच प्रभागात तिरंगी आणि चौरंगी लढत होत आहे. एका प्रभागात राष्ट्रवादीने उमेदवार न दिल्याने भाजपाच्या दोन उमेदवारांमध्ये लढत आहे.