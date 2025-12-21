English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Local Body Election Results 2025: राज्याच्या नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागत असून, पुण्यात एक जबरदस्त निकाल पाहायला मिळाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 21, 2025, 11:14 AM IST
Election Result: महाराष्ट्रात लागला जबरदस्त निकाल! फक्त एका मताने उमेदवार विजयी, कुठे झाली ही रंगीत लढत

Maharashtra Local Body Election Results 2025: राज्याच्या नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल लागत असून, पुण्यात एक जबरदस्त निकाल पाहायला मिळाला आहे. पुण्यातून पहिला निकाल आज लागला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे फक्त एका मताने उमेदवार विजयी झाला आहे. वडगाव नगरपंचायतीत हा निकाल लागला आहे. सुनीता राहुल ढोरे एक मताने विजयी झाल्या आहेत. 

वडगावमधील प्रभाग क्रमांक 4 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव होता. भाजपाने येथून पूजा अतिश ढोरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुनीता राहुल ढोरे निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. सुनीता ढोरे यांना एकमा मताने ही निवडणूक जिंकली आहे. 

Western Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: साताऱ्यात उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंना धक्का

 

वडगावमध्ये नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकपदाच्या 17 जागांसाठी 45 असे एकूण 49 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. येथून भाजपाला एका तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहा प्रभागात बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहेत. नऊ प्रभागांमध्ये दोन उमेदवारांमध्ये थेट सामना आहे. तर पाच प्रभागात तिरंगी आणि चौरंगी लढत होत आहे. एका प्रभागात राष्ट्रवादीने उमेदवार न दिल्याने भाजपाच्या दोन उमेदवारांमध्ये लढत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
maharashtraMaharashtra local body electionpunesatarasangli

