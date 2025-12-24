English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये शरद पवार का नाहीत? महाराष्ट्राच्या बड्या नेत्याच्या 'त्या' एका मागणीला नकार, भविष्यात मोठ्या निर्णयाची शक्यता

Why Sharad Pawar is not in Raj Thackeray Uddhav Thackeray Alliance: राज्यात मागील अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा असणाऱ्या राज ठाकरेंची मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची युती जाहीर झाली आहे. पण या युतीतून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेर असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 24, 2025, 04:32 PM IST
Why Sharad Pawar is not in Raj Thackeray Uddhav Thackeray Alliance: राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षा असलेल्या ठाकरेंची मनसे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची युती जाहीर झाली आहे. ठाकरे बंधूंनी वरळीत पत्रकार परिषद घेत अधिकृतपणे युतीची घोषणा केली आहे. दरम्यान या युतीमध्ये शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी नसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ठाकरे बंधूंसोबतची शरद पवारांची युती फक्त दोन जागांवरुन झाली नसल्याची सूत्रांची माहिती मिळत आहे. 

....म्हणून शरद पवार आणि ठाकरे बंधूंमधील युती फिस्टकली?  

मुंबईत दोन जागांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचं ठाकरे बंधुंशी फिस्कटलं आहे. युतीत मनसेच्या वाट्याला गेलेल्या दोन जागा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला हव्या असल्याने पेच वाढला असल्याचं समजत आहे. संबंधित दोन जागा सोडण्यास मनसे तयार नसल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची काँग्रेससोबत युतीची चाचपणी होत आहे. 

सध्या ठाकरेंनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला हव्या असलेल्या 12-13 जागा देण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसंच दोन्ही ठाकरेंना लढण्यात रस नसलेल्या जागाही शरद पवार गटाला देण्यास ठाकरे बंधू तयार आहेत. या दोन जागांचा प्रश्न वरिष्ठ पातळीवर मिटवला गेल्यास राष्ट्रवादी शरद पवार गट ठाकरेंसोबत येऊ शकतो अशी सूत्रांची माहिती आहे. 

ठाकरे बंधूंच्या युतीचा संभाव्य फॉर्मुला

ठाकरे बंधूंमधील  जागावाटप हे उमेदवाराच्या मेरिटनुसार झाल्याची माहिती आहे. साधारणपणे 60 ते 70 जागा या ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मनसे पक्षासाठी सोडल्या आहेत. 140 ते 150 जागांवर ठाकरेंच्या शिवसेनेने आपले उमेदवार देण्याची तयारी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षासोबत जागा वाटपाची बैठक अंतिम टप्प्यात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष ठाकरे बंधुंसोबत आल्यास ठाकरेंच्यी शिवसेनेच्या कोट्यातील 15 ते 20 जागा देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली असल्याची माहिती मिळत आहे. 

महाराष्ट्रात नवी युती होण्याची शक्यता

राष्ट्रवादी काँग्रेसचं शिष्टमंडळ काँग्रेस काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा व खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या भेटीसाठी पोहोचलं होतं. यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून काँग्रेसला ऑफर देण्यात आली आहे. यासंदर्भात आता आज पुन्हा बैठक होणार असून, निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून काँग्रेसला 50 जागांसाठीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.  आड  संध्याकाळी 4 वाजता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते वर्षा गायकवाड यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्यात बैठक होणार आहे.

