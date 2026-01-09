पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवारांच्या NCP ची युती कशी झाली? सुप्रिया सुळेंनी सगळंच उलगडलं

Supriya Sule To The Point Interview: पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती नेमकी कशी झाली याचा खुलासा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. आमचे मतभेद अडीच वर्षांचे आहेत, तो फार मोठा नाही असं सांगत त्यांनी युतीचं समर्थन केलं आहे. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या पक्षाकडून गुंडांना उमेदवारी देण्यावरुनही भाष्य केलं. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी सर्व पक्षांनीच एक लक्ष्मणरेखा आखण्याची गरज बोलून दाखवली.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती कशी झाली यासंदर्भात त्यांनी सांगितलं की, "पुण्यात आणि पिंपरीत कार्यकर्ते, वरिष्ठ नेत्यांमध्ये बरेच दिवस चर्चा सुरु होती. एकत्र लढावं अशी त्यांच्यात चर्चा होती. महायुतीने वेगळं लढायचं ठरवलं तेव्हा अनेक वर्षं एकत्र काम करणारे ज्येष्ठ नेते काही कार्यक्रमात भेटले आणि तिथून चर्चा सुरु झाली. यात अंकुश काकडे, चेतनदादा, सुनील टिंगरे, विशाल तांबे, मनाली हे अनेकजण होते. सगळ्यांच्या अनेक भेटी झाल्या. नंतर माझ्याशी, दादांशी चर्चा झाली आणि त्यातून हे आलं. पण याचं सर्व श्रेय सहकाऱ्यांना जातं".
"आमचे मतभेद अडीच वर्षांचे आहेत. हा फोर मोठा काळ नाही. मी बचाव करत नाही पण महाराष्ट्रात ठाकरे आणि आम्ही एकत्र येणं यापुरतं मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील शहरं, गावं येथील आघाड्या आणि युतीसंदर्भात मलाच अनेकवेळा कोण कोणासोत आहे समजत नाही. भाजपा आणि काँग्रेस आणि एमआयएम एकत्र आल्याचंही पाहायला मिळालं. जी युती कधीच होऊ शकत नाही तीदेखील झाली. त्यामळे मी मोठ्या कॅनवासवर पाहत आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.
"बिनवरोध निवडून येणं हा ट्रेंड सुरु झाला आहे. भाजपाने आमच्यावर घराणेशाहीचा हल्ला केला, पण त्याची नगराध्यक्षांची यादी पाहिली तर कार्यकर्ते बिनविरोध निवडून आलेले नाहीत. वनमंत्र्याची पत्नी, बहीण दिसत आहेत. यानंतर सत्तेत येण्यासाठी आघाड्या झाल्या. सगळे पक्षच सगळ्यांबरोबर गेल्याचं दिसत आहे. पैसे, दमदाटी करुन यंत्रणा मोडीत काढली जात आहे. फॉर्म न घेणं, तो नाकारण हे सर्व झालं. संविधानाने दिलेला कायदेशीर अधिकारही मिळत नाही. निवडणूक आयोग राज्यात आहे की नाही हा सतावणारा प्रश्न आहे. बोर्ड परीक्षेतही कॉपी केली तर बाहेर काढतात, इथे मात्र उत्तीर्ण केलं जात आहे," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.