महापालिकेच्या CBSE शाळांची प्रवेश यादी जाहीर; कोणत्या शाळा अन् किती विद्यार्थी पात्र? जाणून घ्या A टू Z माहिती

CBSC Board: मुंबईतील अनेक पालकांसाठी शिक्षणाचा दर्जा हा मोठा प्रश्न असतो. खासगी शाळांच्या वाढत्या फीमुळे अनेक कुटुंबांना चांगल्या शिक्षणाचा पर्याय शोधावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांना मागील काही वर्षांत चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. यंदाही प्रवेश प्रक्रियेला उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. अर्ज पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली असून लहान वर्गांसाठी पालकांनी विशेष रस दाखवला आहे. विशेषतः नर्सरी वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले.
सीबीएसई व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांची यादी जाहीर
महापालिकेच्या CBSE, ICSE, IGCSE आणि IB अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रशासनाने अधिकृतपणे पात्र विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर केली. या शाळा सुरू झाल्यानंतर पालकांचा विश्वास वाढताना दिसत आहे. चांगले इंग्रजी माध्यम शिक्षण कमी शुल्कात मिळत असल्यामुळे या शाळा अनेक कुटुंबांसाठी आकर्षण ठरत आहेत.
नर्सरीला सर्वाधिक अर्ज आणि निवड
नर्सरी वर्गासाठी 2,417 अर्ज आले होते. त्यापैकी 1,851 अर्जांची तपासणी करण्यात आली आणि 1,343 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. लहान मुलांच्या शिक्षणाबाबत पालक अधिक जागरूक झाल्याचे यातून दिसते. प्राथमिक शिक्षणाची मजबूत पायाभरणी व्हावी यासाठी पालकांनी या शाळांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.
ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजी प्रवेश स्थिती
ज्युनिअर केजीच्या 272 जागांसाठी 644 अर्ज आले होते. पडताळणीनंतर 236 विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पात्र ठरवण्यात आले. सीनिअर केजीच्या 272 जागांसाठी 575 अर्ज आले आणि 415 अर्ज तपासल्यानंतर 204 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. प्रत्येक इयत्तेत जागांपेक्षा जास्त मागणी दिसत आहे.
पहिली इयत्तेतील प्रवेश आणि प्रक्रिया
पहिलीच्या 238 जागांसाठी 423 अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी 264 अर्जांची पडताळणी झाली आणि 180 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पालकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे.
राखीव जागा आणि शिक्षकांचे प्रमाण
प्रवेश प्रक्रियेत महापौरांच्या अधिकारातून 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तर मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी 5 टक्के जागा राखीव आहेत. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळांमध्ये 30 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक असे प्रमाण ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळते.
नोंदणीची अंतिम तारीख
निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी सुरू झाली असून ती 28 February पर्यंत सुरू राहणार आहे. शिक्षण विभागाने पालकांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रवेश उपक्रमाला पालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.